I giovani leghisti: «Salvati dal ritardo del nostro autobus»

IL GRUPPOTREVISO «Ringraziamo Dio per il ritardo accumulato: potevamo essere proprio in mezzo all'attentato del centro di Strasburgo». A parlare è Chiara Fraccaro, consigliere comunale a Castelfranco, responsabile dei giovani leghisti della Marca e organizzatrice del viaggio-studio a Strasburgo per la visita al parlamento europeo accompagnati dall'eurodeputato Scottà. Sono una quarantina i giovani veneti ed emiliani in Francia, cinque di questi trevigiani. Oltre a Chiara, Alessandro Pavanetto ( Badoere), Andrea Di Ascenzo (Castelfranco),...