Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I GESTORICONEGLIANO Primo giorno di Green pass nella Città del Cima. Nessun problema ne da parte dei gestori che si sono adeguati alle norme e si sono organizzati per ricevere il flusso dei clienti che ieri erano numerosi in città in concomitanza con il mercato settimanale. Michele Affili del bar Da Lidia: «Qui è filato tutto liscio. Abbiamo un plateatico esterno e dei tavoli all'interno. I clienti sono arrivati preparati e hanno mostrato...