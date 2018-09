I genitori degli studenti schierati come sentinelle antidroga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVATREVISO I genitori dei ragazzi schierati come sentinelle antidroga: coinvolti in prima persona, accanto alle forze dell'ordine, per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti. Accade nel campus scolastico di Lancenigo, frequentato da oltre 2mila studenti, dove tra gli altri istituti sorgono il centro di formazione professionale della Provincia, l'alberghiero Alberini e l'Itis Planck. Il problema della diffusione di sostanze stupefacenti all'interno del campus esiste. La conferma è arrivata anche dal comitato per l'ordine e...