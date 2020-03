I FURBETTI

TREVISO Gli appelli e gli inviti a restare a casa per qualcuno continuano ad essere letteralmente parole al vento. C'è chi esce per passeggiare, chi finge di andare a fare spese e perfino chi ammette candidamente di non riuscire più a sopportare l'isolamento domestico di questi giorni. Le forze dell'ordine fanno quel che possono per mettere un freno al fenomeno ma è difficile: ormai è praticamente impossibile tenere la contabilità delle denunce per chi viola il decreto governativo. Tra i furbetti trevigiani c'è perfino chi è riuscito a spingersi fino al litorale, a Jesolo: sono stati tre nei giorni scorsi a finire nelle maglie dei controlli della polizia locale.

I CONTROLLI

L'episodio più significativo si è verificato lunedì sera in piazza Brescia: una pattuglia di vigili ha fermato un'auto e controllato il conducente, un trevigiano poco più che ventenne. Nell'autodichiarazione il giovane aveva indicato di essersi recato sul litorale per recuperare una consolle per videogiochi da un parente. Dalle verifiche, però, è emerso che il ragazzo aveva precedenti per droga e furti, quindi gli agenti hanno deciso di approfondire l'ispezione con l'aiuto del cane antidroga Baskoo: il giovane, messo alle strette, ha estratto dagli slip un involucro che conteneva circa 60 grammi di marijuana. Conclusi gli accertamenti, è stato denunciato per possesso di stupefacenti e per violazione del decreto. Le altre due persone denunciate, sempre nella giornata di lunedì, provenivano anch'esse dalla Marca e hanno dichiarato di essere venute a Jesolo per fare acquisti. «Vediamo che ci sono ancora persone che stanno prendendo sotto gamba le disposizioni stabilite dal governo sugli spostamenti -ha commentato il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia- C'è una buona dose di irresponsabilità perché non si comprende che queste misure servono a tutelare la salute di tutti».

A CASTELFRANCO

«Mi sono stancata di stare a casa da diversi giorni»: queste sono state invece le parole di una residente di Castelfranco che così, candidamente, ha tentato di giustificarsi agli agenti della polizia locale che l'avevano fermata per un controllo per verificare il rispetto del decreto che vieta gli spostamenti non necessari. È uno dei tanti servizi di pattugliamento che gli agenti, coordinati dal comandante Pina Moffa, stanno svolgento in queste giornate con la collaborazione delle altre forze dell'ordine sia nelle zone centrali della città che nelle frazioni, verificando le autocertificazioni degli automobilisti e la documentazione comprovante lo spostamento. Controlli sono stati inoltre eseguiti presso gli esercizi commerciali autorizzati all'apertura al pubblico, nei giardini pubblici, nelle aree sportive, al campo di atletica e lungo gli argini dei corsi d'acqua. Il servizio della polizia locale è stato svolto da più pattuglie al mattino, pomeriggio e anche con turni serali e proseguirà nei prossimi giorni.

«Ringrazio tutti i cittadini che, con doveroso senso civico ma anche molta pazienza, stanno rispettano le disposizioni che ribadisco sono necessarie per combattere questo nemico invisibile e per tutelare la salute di tutti -spiega il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon- plaudo inoltre quanti in questi giorni si fanno parte attiva nel segnalare presunti comportamenti illeciti e soprattutto assembramenti. Non possiamo avere occhi ovunque ma le segnalazioni ci permettono di intervenire con maggiore efficacia».

Nicola Cendron

