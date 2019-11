I forzati dello sgombero «Vivere qui, un incubo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI SFOLLATISAN BIAGIO DI CALLALTA Storie che si ripetono. Puntuali. Ma a cadenza sempre più ravvicinata. Da Saletto di Breda a Zenson, il Piave a novembre è qualcosa più di un incubo per chi abita nelle aree golenali: è una sentenza. E anche quando, come ieri, minaccia di esondare, sbaraccare tutto e andarsene prima di ritrovarsi sul tetto è semplicemente l'unica azione sensata da fare. Lo sa bene la famiglia Dolo, che abita nella golena di Sant'Andrea di Barbarana. Qui, al numero 75 di via Enrico Toti si lavora alacremente da ore. In...