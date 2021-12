Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I FONDITREVISO Il Comune di Treviso punta sul tesoretto europeo: Ca' Sugana è infatti in corsa per ottenere già nel prossimo anno finanziamenti per 19 milioni e mezzo di euro dalla prima tranche di bandi nazionali e comunitari, a cominciare dal programma sulla Rigenerazione urbana. Le risorse, infatti, serviranno per avviare, proseguire o compiere la riqualificazione di una serie di grandi immobili cittadini. I fondi non sono ancora stati...