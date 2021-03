I FAVOREVOLI

MONTEBELLUNA «Siamo prontissimi». Isabella Crema, docente di lettere alla scuola media Papa Giovanni di Montebelluna e collaboratrice del dirigente scolastico all'I.C.Montebelluna 1, sta vivendo la vigilia dell'avvio della didattica a distanza con l'adrenalina e l'emozione di chi ama profondamente il proprio lavoro e i propri alunni e non vuole assolutamente farsi mettere ko dal virus. «Siamo preparatissimi - afferma- anche perché abbiamo avuto tutto il tempo di predisporre adeguatamente l'organizzazione. Ci sono famiglie in grandi difficoltà per gli ausili ma stiamo facendo il possibile per agganciare tutti, consegnando ciò che serve, anche con la collaborazione del Comune. Inoltre, da quindici giorni è stata installata la fibra a scuola e quindi siamo tranquilli per i collegamenti, che saranno effettuati dall'istituto per fare gruppo e trasmettere sicurezza ai ragazzi».

LE PREOCCUPAZIONI

Se la prof, come del resto i suoi colleghi, non si perde d'animo, nel contempo è consapevole del trauma rappresentato, per gli alunni, dalla chiusura. «Hanno preso molto male la notizia - prosegue - anche se ne sentivano parlare da tempo; sono terrorizzati dall'ipotesi che la didattica a distanza si protragga. C'è qualche ragazzo che ha pianto. Con loro poi la si butta sul ridere, ma la verità è che hanno tanto bisogno di socializzare». Evidente, poi, la delusione per le tante attività che rimangono nel cassetto. «C'erano in programma degli interventi legati al problema del bullismo: i ragazzi erano gasatissimi e ora si chiedono quando verranno effettuati. Per quanto riguarda invece noi insegnanti, siamo fiduciosi e convinti della necessità di fare il possibile per non perderli». Se per le scuole medie il ritorno alla didattica a distanza rappresenta una novità, per le superiori costituisce invece la ripresa di una situazione che, da novembre a fine gennaio, è stata la regola, come del resto lo scorso anno. E il prof Lucio De Bortoli, docente di lettere all'istituto tecnico Einaudi di Montebelluna, analizza il problema in tutta la sua complessità.

LA SCELTA

«È evidente che la didattica a distanza rappresenta un'esperienza artificiale sul piano dell'apprendimento - dice -. Non possiamo però dimenticare che siamo davanti a una pandemia: la natura si muove come le pare e non ci resta che far buon viso a cattivo gioco e stare in equilibrio fra realtà e desiderio. In un certo modo, la dad è il trionfo del paradosso: una cosa sbagliata ma che ha una sua utilità e va resa più indolore possibile. Del resto, la scuola è l'unico ambiente pubblico in cui ci sono almeno 20 persone in 50 metri quadrati e le aule intese come unità di spazio comportano vincoli pazzeschi. In altri luoghi, dal municipio alla banca, per entrare devi prenotare e al supermercato non ristagni per cinque ore». Per quanto riguarda la reazione dei ragazzi aggiunge: «Non li ho trovati né arrabbiati né contenti, ma rassegnati. C'è un po' di preoccupazione per le quinte, anche perché al momento le indicazioni sulla costituzione delle commissioni non sono chiare. Inoltre manca lo scritto che per i ragazzi era comunque un elemento rassicurante. L'altra preoccupazione è legata alla possibile convinzione che anche quest'anno saranno promossi: non credo che sarà così». Infine, a proposito delle reazioni dell'opinione pubblica alla situazione aggiunge: «La pandemia ha determinato delle attenzioni spasmodiche nei confronti della scuola, mai avvertire prima. Dopo che è stata abbandonata per decenni improvvisamente si scoprono il problema dell'apprendimento e l'idea della generazione perduta. Negli anni non sono mancati tagli furibondi e nessuno ha detto nulla. Ora invece si sta facendo retorica a fiumi ma la realtà è ben più complessa: è facile dire che la dad è disumanizzante, ma una volta detto non abbiamo risolto nulla. Finché non saremo vaccinati non avremo alternative».

Laura Bon

