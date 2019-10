I FAMILIARI VITTORIO VENETO «Mio fratello non ha mai fatto male a nessuno,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FAMILIARIVITTORIO VENETO «Mio fratello non ha mai fatto male a nessuno, era una persona buona, non un piantagrane. Non sappiamo cosa sia successo, ma vogliamo sapere la verità». Mariella Fava è una delle tre sorelle di Renato. È stata lei, assieme a Giovanna e Annamaria, a rivolgersi ai carabinieri di Vittorio Veneto per chiedere sia fatta luce sulla morte del fratello 62enne, il cui corpo è stato riesumato ieri mattina dal cimitero di Ceneda, dov'era stato seppellito lo scorso 27 settembre. «In paese dicevano tutti che era stato...