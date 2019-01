I FAMILIARI TREVIGNANO «Non sappiamo ancora bene cosa sia successo, ma una

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FAMILIARITREVIGNANO «Non sappiamo ancora bene cosa sia successo, ma una semplice influenza si è portata via il mio ragazzo. Aveva solo 14 anni, siamo disperati». Papà Giacinto Martignago fa fatica a parlare quando rientra a casa con sua moglie Naomi. Sono appena stati all'obitorio a vedere Luigi, il loro amatissimo figlio scomparso improvvisamente lunedì pomeriggio a soli 14 anni per una miocardite virale, sviluppata come complicanza dell'influenza. Almeno questa è la prima ipotesi dei medici del Ca' Foncello in attesa dell'autopsia...