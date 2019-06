I familiari: «Non aveva mai avuto problemi di salute»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOLORE CISON DI VALMARINO «Alessandro non ha mai avuto problemi di salute, tanto meno al cuore, era sempre stato un uomo in salute. Un infarto può essere scatenato da tante cose. Ma per ora non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali. Abbiamo appreso tutto dalla televisione». I genitori di Alessandro Sartor ieri non se la sentivano di commentare il primo esito dell'autopsia eseguita sul corpo del figlio. Autopsia che scagionerebbe i due giovani fermati dai carabinieri per omicidio preterintenzionale. L'unica a parlare è la sorella di...