I DUE PASSAGGI

CASTELFRANCO Cento posti letto in più per la sede di Castelfranco dell'Istituto oncologico veneto. E investimenti per oltre 20 milioni di euro, pienamente confermati. Sono i due passaggi indicati da Patrizia Benini, ex direttore degli ospedali di Treviso e Oderzo, appena nominata direttore generale dello Iov di Padova. Per salire da 200 a 300 posti letto dello Iov nella sede dell'ospedale di Castelfranco serviranno altri lavori sulla struttura, tra sistemazioni e traslochi. Ma la strada è ormai segnata. A breve la stessa Benini incontrerà Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, per condividere i programmi e ridurre i tempi di esecuzione. Poi si potrà procedere.

LO SVILUPPO

«La sede di Castelfranco dello Iov si sta sviluppando sempre di più sottolinea Benini a livello generale, prevediamo grandi investimenti, ma soprattutto lo sviluppo degli ulteriori posti letto. Sempre nella sede di Castelfranco, poi, verranno attivati altri sei primariati». Nel frattempo è stata conclusa l'operazione di trasferimento di 200 operatori della sanità dall'Usl all'Istituto oncologico veneto. Non manca che il passaggio formale. Di pari passo, è stato confermato il piano di investimento da oltre 20 milioni sulla sede di Castelfranco. La fetta più grossa riguarda la realizzazione della nuova Radioterapia con quattro bunker: un'opera che da sola vale 13 milioni. Parallelamente, si sta lavorando all'acquisizione di un acceleratore con risonanza magnetica dal valore a base d'asta di 7,4 milioni. E a questo si aggiunge il robot chirurgico Da Vinci, già acquistato a fronte di un investimento di altri 2,3 milioni di euro.

CONVIVENZA PROFICUA

La convivenza tra Iov e Usl della Marca nella stessa struttura non spaventa. Anzi, Benini la vede come una grande opportunità. «L'ospedale di Castelfranco rappresenta un modello gestionale dove due aziende, che per alcuni versi hanno anche mission differenti, vanno a interagire a livello organizzativo. Pensiamo ad attività come la gastroenterologia, l'urologia e l'endoscopia che vengono eseguite dallo Iov, mentre il supporto della radiologia viene garantito dall'Usl della Marca conclude Castelfranco è un bellissimo esempio di come la sanità deve produrre integrazione». (m.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

