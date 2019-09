CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DUBBITREVISO «L'assenza per sciopero non può essere giustificata perché il diritto allo sciopero è dei lavoratori, non degli studenti». Secondo Sabrina Caterina Antiga, dirigente scolastico dell'istituto Marco Fanno di Conegliano, la scuola non può appoggiare gli studenti che decideranno di non andare a lezione per partecipare alle manifestazioni di Fridays for Future. Qui non sarà recepita la direttiva ministeriale di giustificare l'assenza da scuola venerdì 27 settembre, facendo sì che non incida sul computo delle ore annuali di...