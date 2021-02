I DISPOSITIVI

TREVISO Sono 840 i banchi con le rotelle consegnati dalla struttura commissariale nazionale nelle scuole del trevigiano, tra elementari, medie e superiori. Ai quali si sono aggiunti 4.662 banchi tradizionali e 516 sedie. Il carico più grande dei banchi mobili è arrivato in viale Europa a Treviso. Gli istituti superiori della zona ne hanno ricevuti 255. Tra questi, ci sono i 60 del turistico Mazzotti. «Li usiamo negli spazi multimediali, non nelle aule specifica la preside Anna Durigon in questo contesto sono funzionali: permettono di creare gruppi di lavoro spostandosi senza troppi problemi». Per le altre lezioni, invece, il banco a disposizione risulta essere un po' troppo piccolo.

Anche al turistico ieri sono riprese le lezioni in presenza (con la quota del 50%). A differenza di altre superiori, il Mazzotti ha applicato lo schema già adottato in settembre che prevede la presenza del 50 per cento degli alunni di ogni classe, occupando i banchi in modo alterno, mentre l'altra metà segue la stessa lezione in didattica a distanza.

Ci sono tutti gli strumenti tecnologici necessari: dalle telecamere che trasmettono in diretta via streaming alle lavagne interattive e multimedialim fino alle tavolette grafiche che consentono di usare sia la stessa Lim che il computer dedicato agli studenti che assistono da casa. Per quanto riguarda i banchi con le rotelle, ne sono stati consegnati altri 100 nella scuola media dell'istituto comprensivo 1 Martini in via Dorigo a Treviso. Sempre 100 sono stati quelli fatti arrivare all'istituto comprensivo di Breda di Piave. Due carichi da 60 sono stati spediti all'alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto e all'istituto tecnico Martini di Castelfranco. A seguire gli altri: 50 all'istituto comprensivo di Volpago, 50 a quello di Casier, altri 50 all'istituto comprensivo di Pieve di Soligo, 25 all'istituto Besta di Treviso, 40 all'istituto Nightingale di Castelfranco e 50 all'itis Planck di Villorba.

