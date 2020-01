I DISORDINI

TREVISO Proteste per petardi e fuochi d'artificio accesi in barba ai divieti, due feriti lievi, minorenni in preda ai fumi dell'alcol e due arresti durante il veglione di Capodanno a Firenze, dov'era sceso un gruppo di amici trevigiani per festeggiare l'inizio del nuovo anno. È il primo bilancio della notte di San Silvestro. In piazza della Signoria lo spettacolo pirotecnico era già finito da un pezzo e ormai la nottata volgeva al termine quando, verso le 3, è scoppiata una furibonda rissa. Da un lato sette otto trevigiani, tutti poco più che maggiorenni, dall'altro altrettanti coetanei, col quale era scoppiato, complici i fumi dell'alcol, un battibecco. Oltre a calci e pugni, nel giro di pochi secondi, hanno cominciato pure a volare i tavolini dei bar della zona, utilizzati come armi dai due gruppi venuti alle mani, fino all'intervento della polizia locale e dei carabinieri della stazione di Firenze che, nel fuggi fuggi generale, sono riusciti a bloccare 4 persone. In tre, tra cui due giovani trevigiani, T.O.V., 19enne di Zero Branco, e U.Z., 18enne di origini kosovare residente a Preganziol, sono stati tratti in arresto assieme a un 18enne di origini etiopi di Livorno, mentre un quarto soggetto è stato denunciato a piede libero. Trattenuti in camera di sicurezza nel comando della stazione Uffizi dei carabinieri di Firenze, compariranno questa mattina davanti al giudice per la direttissima.

LO SCONTRO

A scatenare la rissa sarebbero stati alcuni insulti rivolti dai giovani di una compagnia all'altra. Erano una quindicina in tutto, ma a partecipare allo scontro fisico, all'arrivo dei militari erano solo in quattro o cinque. Assieme ai vigili urbani sono intervenuti i militari del 6° Battaglione Toscana, impegnati nel servizio d'ordine pubblico del Capodanno fiorentino, e i colleghi della stazione Uffizi. «C'è una violenta rissa tra un nutrito gruppo di giovani all'angolo di via Farina, accanto alla piazza» è stata la segnalazione ricevuta dai carabinieri che, raggiunto a piedi il posto, hanno bloccato alcuni dei protagonisti dello scontro. Gli altri, nel frattempo, erano riusciti a dileguarsi. Il 18enne di Preganziol, già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato anche in ospedale per medicare una ferita lacero contusa al naso. Nelle tasche del 19enne, invece, è stata trovata una modica quantità di marijuana. I quattro indagati sono tutti accusati del reato di rissa.

I MALORI

Non sono stati invece registrati disordini a Treviso, in piazza dei Signori, dov'era stato pianificato un imponente dispositivo per l'ordine pubblico e dove circa 3.300 spettatori hanno brindato al nuovo anno sotto la torre civica. L'unica segnalazione riguarda un'auto che ha percorso in contromano il put, dileguandosi prima dell'intervento della polizia locale contattata da alcuni passanti. Diversi invece gli accessi al pronto soccorso, nel corso della notte, per sbornie alcoliche dovute a qualche calice di troppo. Tra le persone sottoposte a cure in ospedale anche cinque ragazzini di appena 15 anni, trattenuti in codice bianco e dimessi poco dopo le prime luci dell'alba. Diversi gli accessi ai pronto soccorso anche nel corso della giornata di ieri, alcuni dei quali causati da malori seguiti ai cenoni dell'ultimo dell'anno.

I SOCCORSI

Due invece le persone, entrambi ventenni residenti nel Montebellunese, che hanno dovuto raggiungere il pronto soccorso perchè rimaste ferite, per fortuna in modo lieve, facendo esplodere dei petardi durante i festeggiamenti in centro a Montebelluna. Entrambe hanno riportato bruciature alle mani e sono state medicate dal personale dell'ospedale San Valentino. Di contro, per fortuna, non sono stati necessari interventi da parte dei vigili del fuoco, ogni anno alle prese con cassonetti dati in pasto alle fiamme o, fenomeno più recente, con i roghi provocati dalla caduta delle lanterne cinesi, vietate così come i fuochi pirotecnici dai comuni che hanno adottato il provvedimento anti botti, purtroppo non sempre rispettato. I fuochi d'artificio di Capodanno, hanno infatti creato in tutta la provincia disagi per centinaia di animali: tantissime le segnalazioni apparse ieri mattina e nel corso della giornata su Facebook circa lo smarrimento di cani e gatti, alcuni dei quali scappati di casa perchè spaventati e intontiti dalle esplosioni.

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA