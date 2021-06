Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DISAGITREVISO La Marca si è trasformata in un forno. E ora scatta il piano di emergenza per il caldo. L'Usl ha deciso di rendere operativo il sistema per monitorare in particolare le condizioni dei 120mila trevigiani con più di 75 anni, a partire da quelli in situazioni di fragilità, alla luce del repentino aumento delle temperature che nel weekend arriveranno facilmente a 35 gradi con umidità in aumento. Il protocollo prevede un...