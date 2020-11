I DECESSI

TREVISO Tre storie, tre decessi e un unico denominatore: i parenti ancora non si spiegano come il virus possa essere entrato nelle vite dei loro cari. Pietro Bonagrazia, 82 anni, aveva sempre goduto di un'ottima forma fisica. Solo la scorsa settimana aveva accusato i primi malesseri. Si è messo in autoisolamento per un paio di giorni ma la situazione è rapidamente peggiorata. «La mancanza di respiro lo opprimeva - conferma il nipote Matteo - così abbiamo deciso di farlo ricoverare». Nato a Mogliano, a 8 anni si era trasferito in Argentina con tutta la famiglia. «È stato l'unico a fare ritorno in Italia a 26 anni, mentre padre, madre e fratelli sono rimasti in Sudamerica per sempre». A Treviso ha iniziato un'attività in campo finanziario che però non è decollata e poi si è limitato a fare lavori saltuari. A 38 anni si è sposato con Graziella Sozza, la sua attuale moglie. «In paese era conosciuto da tutti, frequentava spesso i bar, ma da quando era riesplosa la pandemia si guardava bene dal metterci piede - ricorda il nipote -. Usciva molto raramente solo per spesa, giornale, farmacia, sempre con la mascherina. Più che per se stesso aveva paura di portare in casa il virus per la moglie che è inferma». I nipoti non capiscono come possa avere contratto il virus con tutta l'attenzione e le precauzioni che prendeva. «Quello che ci sconcerta è che sia venuto a mancare in pochi giorni nonostante stesse decisamente bene per la sua età. Purtroppo anche Graziella è rimasta contagiata ed è ricoverata anche se asintomatica». L'addio a Pietro si terrà oggi alle 14.15 nella chiesa di Candelù.

IL CAMIONISTA

Andrea Donà, 87 anni, una vita da camionista per la ditta Reniero in strada ovest, aveva problemi cardiaci. Lo scorso aprile era stato sottoposto a un intervento per aprire una valvola calcificata, ma tutto si era risolto bene. Poi la settimana scorsa sono tornati dolori e affaticamento ed è stato ricoverato per un sospetto scompenso cardiaco. Non aveva sintomi Covid ma in realtà è stato trovato positivo ed è finito in trattamento con l'ossigeno. Lunedì l'ospedale ha chiamato la famiglia: Andrea non ce l'aveva fatta. «Una settimana fa l'abbiamo visto salire sull'ambulanza con le sue gambe, stanco ma autosufficiente - dice la figlia Angelina - poi non siamo più stati in grado di sentirlo, di parlargli, di confortarlo. Fino alla telefonata che ha spento la luce». Andrea lascia la moglie Natalina Renosto e i figli Angelina e Roberto. Tutta la famiglia è stata messa subito in quarantena. Il funerale si celebrerà oggi alle 15 nella chiesa di Canizzano.

I CONIUGI

Infine Biancarosa Brugnera e suo marito Mario Magoga: lei 74 anni, lui 82. Lui malato, lei sana. Ricoverati entrambi. Lui si è salvato, lei ha chiuso gli occhi lunedì scorso al Ca' Foncello, mentre lui è stato dimesso dal San Camillo. Hanno entrambi contratto il virus: ma mentre Mario è riuscito ad uscirne, purtroppo Maria Rosa ha dovuto arrendersi. «Non l'ho neanche potuta salutare - si commuove la figlia Cristina Magoga - È stata una cosa improvvisa: l'hanno ricoverata il 30 ottobre e non c'è stato niente da fare. Per noi è stato un momento difficile. La mamma era relativamente giovane, era andata a fare un check up al San Camillo, tampone negativo e cartella perfetta. Dopo 5 giorni si è ammalata di Covid e ha contagiato papà e poi mia sorella. Il 30 ottobre è entrata in ospedale, subito dopo hanno ricoverato anche papà. Si telefonavano dai diversi reparti. Poi papà è stato portato al San Camillo. Mentre la mamma si è aggravata ed è morta sola, che è la cosa che più ci stringe il cuore». I funerali si svolgeranno oggi alle 14 alla chiesa di Silea. «Non è vero che il Covid prende persone con patologie, prende tutti. La mamma stava bene. E non è più uscita. Io e i miei fratelli chiedevamo solo di poterle tenere la mano».

Elena Filini

