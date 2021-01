I DECESSI

TREVISO Ha dedicato la sua vita agli altri, come volontario e, in passato, come presidente dell'associazione Sant'Elena di Scomigo. Si è spento all'età di 63 anni, strappato alla vita dal coronavirus, anche Giacomino Zanette, 63 anni, di Conegliano. «La nostra associazione - ricorda a nome di tutti il segretario Giuseppe Da Rodda - piange l'amico, socio e suo ex presidente. Lo ricorderemo con grande affetto e stima. Grazie Giacomino per tutto»! Giacomino Zanette era anche donatore di sangue dell'Avis di Conegliano e faceva pure parte della protezione civile degli Alpini, sempre pronto e disponibile ad intervenire nelle emergenze. Lavorava in proprio come elettricista e tutto il suo tempo libero lo dedicava agli altri in modo disinteressato. Poco più di un mese fa in casa aveva avvertito dei sintomi di malessere e, dopo avere consultato il proprio medico di famiglia ed essersi sottoposto al tampone, che lo aveva fatto risultare positivo, era stato ricoverato al reparto covid dell'ospedale di Costa a Vittorio Veneto. Sembrava che ce la potesse fare, ma una settimana fa sono intervenuti gravi problemi respiratori per cui è stato intubato, fino a che purtroppo è deceduto. Non ce l'ha fatta neanche Bertillo Luvisotto, 83 anni, di Oderzo. L'estate scorsa era stato colpito dal cancro alla spina dorsale. Malattia sopportata con tanto coraggio dall'uomo, molto noto in città per aver lavorato in municipio ed esser stato per decenni volontario attivista nel Circolo Acli. Poche settimane fa gli si era manifestata una peritonite, alla quale si è aggiunta l'infezione da Covid, che l'ha isolato dal resto della famiglia. «Almeno dice il figlio Alessandro siamo riusciti a salutarlo con una video chiamata, ogni giorno ci parlavamo così dall'ospedale, grazie alla disponibilità del personale medico e sanitario».

Un altro sacerdote ha dovuto arrendersi, vittima del virus. Don Pier Giorgio Trevisan, 75 anni compiuti a settembre, è spirato nella notte tra il 30 e il 31 dicembre all'ospedale di Treviso dove era stato ricoverato per curare una delle crisi cardiache delle quali da tempo soffriva. Il Covid lo aveva colpito alcuni mesi fa andando a peggiorare il suo quadro clinico già compromesso per la sofferenza cardiaca. Da circa un anno e mezzo si era trasferito nella Casa del Clero a Treviso che lo aveva accolto a braccia aperte per permettergli di accedere con più tempestività alle cure di cui aveva bisogno in questi ultimi mesi. Nel corso della sua vita di pastore era stato vicario parrocchiale a Sernaglia della Battaglia e a San Vendemiano. Parroco a Montaner e poi anche a Campo di Pietra dal 1998 al 2015 e di Arzeri dal 2010 al 2015. La cerimonia funebre a Ceggia lunedi' 4 gennaio alle ore 10. Il Covid-19 si è portato via anche Giuseppe Battistella di Mareno di Piave, classe 1936. Sposato con la sua amata Valeria nel 1961. Dal matrimonio sono nati Marilisa,Martina, Graziano e Dalida'. Operaio alla Zanussi fino al pensionamento Bepi era un appassionato di calcio ed era sempre presente come volontario, pronto a dare una mano in qualsiasi situazione. «Qui nel borgo lo consideravano tutti come un papà e un nonno- ricorda commossa la figlia Marilisa rientrata dagli Usa -. Era un uomo umile e semplice, sempre pronto a stare in compagnia. Non l'ho mai visto litigare o arrabbiarsi con nessuno». Giuseppe si era sentito male a fine novembre e' iniziata la febbre accompagnata da respiro affannoso. Dopo alcuni giorni a casa è stato trasferito all'ospedale di Vittorio Veneto il 3 dicembre. «Abbiamo avuto la fortuna di poterlo vedere, sia in video ritrovo che di persona- Ricorda Marilisa -. I medici e il personale sono sempre stati molto d'aiuto e ci hanno sempre detto la verità per non creare false illusioni».

Colpita pochi giorni fa da coronavirus è deceduta mercoledì sera Teresa Roma, madre del Parroco di Farra di Soligo Don Brunone De Tottol. La donna proprio ieri avrebbe compiuto 94 anni. Due giorni fa le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate ed era stata ricoverata al covid hospital di Vittorio Veneto, dove è spirata all'ora di cena.

