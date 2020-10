I DATI

TREVISO Un migliaio di contagi da Covid in fabbriche, uffici, strutture sanitarie e altri luoghi lavorativi. Sono infatti 905 le denunce per malattia legate al coronavirus presentate all'Inail da lavoratori nella Marca, da gennaio al 30 settembre. Se accertati, questi episodi verranno riconosciuti come infortuni sul lavoro e l'istituto erogherà la relativa indennità. La provincia Treviso registra finora quasi due casi su dieci in Veneto: per la precisione il 19,2% del totale delle istanze, secondo dato più elevato dopo Verona (a quota 1.258 denunce, pari al poco più del 27% sul scala regionale). Quattro infezioni hanno portato alla morte, alla stregua di quanto avvenuto nel Veneziano (una ciascuna si sono verificate a Rovigo e a Verona, nessun esito letale nel resto dei territori veneti).

IL CAMPIONE

L'incremento degli infortuni da virus, spiega l'Inail stesso, con ripercussioni anche sulle statistiche regionali, è dovuto in larga misura al focolaio scoppiato e ormai rientrato alla Aia di Vazzola, azienda specializzata nella lavorazione del pollame. Trattandosi di lavoratori, non stupisce troppo che la maggioranza delle denunce riguardi individui nelle fasce mediane d'età: 386 hanno dai 50 ai 64 anni, altri 311 tra i 35 e i 49 anni. Così come, visto il particolare ambiente in cui operano, si comprende senza troppo sforzo come il 78,6% di questi contagi professionali, a livello regionale, riguardi addetti e impiegati nella sanità e nel settore socio-sanitario. Ben inferiore l'incidenza in altri ambiti, dal 4.5% nei servizi al 4,3% nel manifatturiero (dove sono interessati soprattutto macellatori e braccianti agricoli). E proprio il tasso di positività Covid tra il personale sanitario e assistenziale spiega anche la prevalenza di denunce da parte di lavoratrici: le donne sono infatti 579 nella Marca, due terzi del totale.

LA RIFLESSIONE

Nicola Atalmi, componente della segreteria provinciale di Cgil non nasconde la preoccupazione: «Questi dati sottolinea ci fanno meglio comprendere, semmai ve ne fosse ancora bisogno, come dobbiamo necessariamente intervenire per rallentare la crescita dei contagi nel nostro territorio proprio per meglio salvaguardare il settore sanitario e assistenziale, in prima linea nella lotta alla pandemia, e garantire così la salute di tutti, in particolare anche dei nostri anziani». Di fronte anche agli ultimi provvedimenti messi in campo dal Governo e alle conseguenti proteste, Atalmi richiama innanzitutto l'impegno nei comportamenti individuali di ciascuno. «Serve senso di responsabilità e di solidarietà da parte dei trevigiani, grande collaborazione e rispetto delle norme di prevenzione ribadisce il sindacalista. Alla pari anche le istituzioni, da quella regionale alle locali, non devono mancare proprio ora su questi fondamentali aspetti civici, evitando inutili scaricabarile o peggio ancora strumentalizzazioni». In questo senso, l'appello alla politica: «Difendere i posti di lavoro e le imprese dei settori che ora devono fare un ulteriore grande sacrificio per evitare peggiori e più gravi conseguenze per tutti, non trova riscontro in questo momento nella pessima politica divisiva del quartierino. Perché da questa crisi possiamo uscirne solo assieme, uniti» ribadisce ancora Atalmi. In tutto il Veneto, nei primi nove mesi dell'anno corrente (di cui i primi due non risultano ufficialmente interessati dalla pandemia) sono state avanzate 4.608 denunce di infortunio sul lavoro per infezione da Covid-19, pari all'8,5% del totale nazionale. Di queste, dieci hanno avuto un esito mortale, a fronte delle 309 pervenute nell'intera Italia.

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

