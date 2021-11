Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DATITREVISO Oltre 9 milioni di euro per recuperare interventi chirurgici e visite specialistiche nel più breve tempo possibile. L'Usl si appoggia ai privati. A tanto ammonta il fondo che l'azienda sanitaria trevigiana ha destinato ai centri accreditati per abbattere le liste d'attesa riprogrammando parte delle 22.500 prestazioni non urgenti (16.571 visite ed esami e 5.940 interventi chirurgici) rinviate nel momento peggiore dell'emergenza...