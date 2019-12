I DATI

TREVISO La Pedemontana vittoriese, il Cansiglio e l'opitergino sono state le zone più colpite dalla nuova ondata di maltempo di questa travagliata stagione. Non lo dicono solo le immagini ma anche i dati pluviometrici: 55 millimetri sono caduti a Tarzo, 47 a Follina, 66 sul Cansiglio, 60 a Oderzo città e quasi 40 sul capoluogo. In gran parte i fenomeni si sono concentrati fra la notte di venerdì e la mattinata di sabato. Ma non è finita qui. Prima di tornare a una stabilità atmosferica peraltro poco in linea con il periodo natalizio (le temperature saranno molto miti) bisogna superare un ultimo ostacolo rappresentato dal peggioramento che coinvolgera la Marca anche nella giornata di oggi.

Questo a causa del rapido approfondimento di un piccolo ma incisivo minimo depressionario che transiterà sull'alto Adriatico e porterà rovesci localmente intensi sulle pianure venete. Già dal pomeriggio rapido miglioramento, ad inaugurare un periodo che vedrà il ritorno dell'alta pressione nella settimana delle festività natalizie. Le temperature resteranno piuttosto miti ovunque, superiori alle medie del periodo. Questo perché da ovest è pronto a fare il suo ingresso sul Mediterraneo un campo di alta pressione di matrice sub tropicale, destinato a farci compagnia almeno fino a Natale.

Allo stato attuale ci si può spingere con un certo margine di sicurezza fino alla giornata di Natale e con un po' di coraggio fino al Santo Stefano affermando che il tempo sarà in prevalenza stabile. Qualche dubbio continua invece a persistere per la fase successiva, dal giorno 27 al 30. Potrebbero infatti esserci dei tentativi da parte della saccatura fredda scandinava di raggiungere le nostre regioni. Da più giorni i modelli continuano a proporre scenari alternati, dapprima di freddo e neve, poi di nuovo anticiclonici. Per sciogliere la prognosi è necessario attendere ancora qualche giorno. Al momento è più probabile che il campo anticiclonico possa reggere anche fino a Capodanno e che solo con il 2020 le fredde correnti si affaccino dalla porta della Bora, ma la partita è ancora apertissima.

