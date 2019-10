I DATI TREVISO La gestione dei musei ancora non decolla. Lo mette nero su bianco,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DATITREVISO La gestione dei musei ancora non decolla. Lo mette nero su bianco, con numeri impietosi, il bilancio consuntivo 2018 ormai prossimo al passaggio in consiglio comunale e di prossima discussione anche in commissione bilancio. I dati dicono che per un incasso pari 137mila euro, i costi di gestione sostenuti da Ca' Sugana per i musei comunali (essenzialmente Bailo e Santa Caterina) sono pari a poco più di 1,7 milioni (per la precisione 1.707.252 euro). Andando un po' nello specifico: i proventi legati all'attività dei musei (in...