I DANNI

CORDIGNANO Sono passate da poco le 3.30 di notte di domenica quando il Meschio rompe gli argini e inonda il centro di Cordignano. Piazza Italia e tutti i negozi, garage e scantinati sono stati invasi dalla furia dell'acqua e ieri sera si stava ancora lavorando per rimuovere fango e detriti. Mobili, suppellettili, ghiaia, sporcizia hanno segnato la domenica dei cordignanesi che da un momento all'altro hanno visto case, attività, ricordi spazzati via. I danni quantificati solo nei prossimi giorni, ammonteranno a centinaia di migliaia di euro. Lo testimoniano le parole di chi ha perso tutto, come il gestore della gelateria Gasparetto, Giuseppe De Martin: «Non è rimasto niente in piedi, è come se una bomba fosse esplosa spazzando via tutto». Cordignano ha subito i danni più ingenti ma nella Marca sono stati oltre un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco nella notte tra sabato e domenica, dai prosciugamenti ai cedimenti strutturali fino alla rimozione di piante e parti pericolanti di tetti.

LE TESTIMONIANZE

Una domenica drammatica per Cordignano. Non si riesce nemmeno a entrare nella gelateria. L'acqua nella sua corsa ha schiacciato il bancone, i vetri e i mobili l'uno contro l'altro. «Ci siamo svegliati nel cuore della notte ed ecco cosa abbiamo trovato commenta rassegnato Giuseppe. Ci mancava solo questa spallata. I danni sono ingentissimi, credo vicino ai 200mila euro secondo una prima stima. Ma è difficile in queste condizioni fare i conti. La gelateria non esiste più. Non ho mai visto una furia così devastante in tutta la mia vita». A pochi metri dal negozio sorge il Quattro amici al bar. Il gestore Denis Pasin sta lavorando dietro a quello che resta del bancone: «Cos'è successo? È uscito il Meschio. Dalle 3.30 di stamattina stiamo cercando di ripulire tutto. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei clienti abituali. Quando hanno saputo che eravamo andati sott'acqua si sono precipitati a dare una mano. In omenti come questi c'è veramente un gran bisogno di solidarietà e vicinanza». Tutta la piazza è un brulicare di persone indaffarate a ripulire, a lavare, ad ammucchiare, a fare la cernita per capire se c'è qualcosa che si sia salvato dall'acqua e dal fango. In via Armando Diaz, dietro la piazza principale, Ardesio Dalla Costa è indaffarato a sbloccare un tombino all'entrata di casa: «Il Meschio è esondato all'altezza della curva spiega indicando l'ansa del fiume dove sono ammucchiate ramaglie e detriti. Questa è una zona dove si forma un abbassamento del terreno. Siamo andati tutti inevitabilmente sott'acqua, ma non solo qui. Tutto il paese è stato colpito, alcune zone più di altre ma tutti hanno subito dei danni più o meno ingenti. Un vero disastro. Questa è la quarta volta che lo vedo esondare, ma è stata sicuramente la peggiore». Di fronte al municipio hanno la sede l'agraria e la tabaccheria Perin. Sembra un campo di guerra. Fango dappertutto: «Si è salvato solo il negozio al dettaglio perchè è più alto rispetto al resto dell'area racconta Alessandro Perin, il titolare. Siamo in piedi da prima dell'alba. Abbiamo trovato le auto che galleggiavano nel parcheggio e tutta la parte del magazzino completamente sommersa. Nella cucina i mobili si sono schiacciati l'uno sull'altro, travolti dalla furia dell'acqua». Oltre il ponte si trova il bar Roma di Marco Fael, anche lui sul posto: «Prima di tutto vorrei ringraziare gli uomini della Protezione civile che si sono prodigati a darci una mano. Il Meschio faceva paura, in tanti anni non ho mai visto tanta acqua».

L'ALLARME

«Alle 3.50 ho ricevuto la Regione mi ha avvisato dell'imminente piena, livelli che non si registravano da trent'anni. Eppure per tutta la nottata non aveva piovuto spiega il sindaco Alessandro Biz. Neanche il tempo di uscire che i cittadini mi hanno informato che il fiume era tracimato su entrambi i lati. Poco dopo il ponte ha rotto una decina di metri dell'argine e l'acqua ha iniziato ad incanalarsi dentro villa Zanussi, dove nel resort si è registrato un metro d'acqua, passando davanti le cantine e uscendo in via della Vigna vicino al supermercato A&O. E qui è finita sott'acqua Pinè: una decina di case e alcuni condomini. I danni sono enormi: decine di auto da buttare, arredi, elettrodomestici. La comunità ha lavorato tutto il giorno. L'impatto psicologico è notevole, ma i cordignanesi hanno reagito bene».

