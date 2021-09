Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CONTROLLITREVISO Stipati nel locale più del doppio dei posti disponibili, senza osservare alcun distanziamento. A brindare e ascoltare musica proposta dal dee jay, in parte senza mascherina, compresi alcuni dipendenti, alla faccia del Covid. Questa la serie di irregolarità che è costata cara all'Aqua Lounge, in Fonderia. Il disco-bar è stato chiuso per cinque giorni. Il controllo è stato eseguito dagli agenti della divisione...