TREVISO Sono oltre 1.200 gli insegnanti che potrebbero non salire in cattedra a causa del rischio Covid. Vengono definiti lavoratori fragili. È questa l'ennesima incognita che pesa sull'inizio del nuovo anno scolastico, fissato per il 14 settembre, il primo in presenza in epoca coronavirus. Le stime dei sindacati dicono che saranno oltre 1.200 i docenti, praticamente uno su dieci, che sulla base di problemi di salute di varia natura potranno chiedere di non essere direttamente a contatto con gli studenti a causa del rischio Covid. E lo stesso discorso vale per quasi 1.000 addetti del personale Ata, a cominciare dai collaboratori scolastici. «Il 15% degli insegnanti si trova in questa condizione spiega Giuseppe Morgante della Uil Scuola per quanto riguarda il personale Ata, poi, si sa già che un terzo figura negli elenchi speciali delle persone con invalidità».

Il rischio Covid non è uguale per tutti. Ma i numeri sono tutt'altro che banali. In questi giorni ogni preside sta raccogliendo le richieste che vengono presentate sia dai docenti che dai collaboratori scolastici. L'idea di base è di impegnare gli insegnanti inseriti tra i lavoratori fragili nelle attività di didattica a distanza. Una soluzione che a molti docenti non piace troppo. Bisognerà trovare un punto di equilibrio. Allo stesso tempo si guarda ai supplenti che dovrebbero sostituire chi non potrà restare in cattedra. «In buona sostanza, le scuole chiederanno dei sostituti all'ufficio scolastico fa il punto Morgante al momento, però, questi supplenti in più non sono previsti da nessuna parte. Ormai non mancano che quattro giorni all'inizio di settembre, quando gli insegnanti dovranno prendere servizio. E non c'è ancora alcuna certezza in merito alla gestione dei lavoratori fragili». Il tempo scarseggia. Anche perché non si può più pensare di accorpare le classi che all'inizio dell'anno restano per qualche giorno senza insegnanti. Le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus lo impediscono. L'unica soluzione è fare in modo che tutti siano ai loro posti già a partire dal 14 settembre.

Intanto continua lo screening con il test sierologico per il Covid-19 dedicato proprio ai docenti, sia degli istituti pubblici che di quelli privati. L'Usl della Marca lo sta portando avanti in collaborazione con il 50% dei medici di famiglia che si è fatto avanti nonostante si tratti di un'attività non prevista e non pagata. Ad oggi sono stati sottoposti al test sierologico quasi mille docenti, sempre su base volontaria. Una ventina sono risultati positivi. Per loro è scattato il tampone di controllo eseguito in biologia molecolare, unica via per arrivare alla diagnosi. Su dieci esami, al momento solo un insegnante è risultato effettivamente contagiato dal coronavirus. E di conseguenza è stato avviato l'isolamento a casa. Nelle prossime ore arriveranno anche i risultati dei dieci tamponi ancora in fase di processazione. Come se non bastasse, infine, c'è pure il nodo delle maestre e dei maestri di scuola elementare che si sono ritrovati spediti in altre province del Veneto. «Il problema riguarda le cosiddette insegnanti magistrali spiega Michela Gallina, coordinatrice della Gilda di Treviso erano state inserite nelle graduatorie con riserva. E ora a causa del complesso meccanismo delle nomine, che pesca per metà dalle graduatorie a esaurimento e per metà dal concorso regionale, insegnanti che hanno sempre fatto scuola nella provincia di Treviso si sono viste assegnare cattedre nelle province di Verona, Venezia e Belluno». Il problema ha preso forma dopo la sentenza del Consiglio di Stato che sostanzialmente ha detto che le maestre salite in cattedra con il diploma abilitante conseguito entro il 2001-02 devono essere depennate dalle graduatorie. La Gilda ha già segnalato la cosa all'ufficio scolastico del Veneto. Ma al momento in nodo rimane.

