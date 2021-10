Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CONTROLLITREVISO Settimana particolarmente impegnativa per la Polizia Ferroviaria in Veneto, e in particolare, nella Marca. Tra Treviso e Conegliano gli operatori della Polfer, in servizio di vigilanza, hanno denunciato quattro persone per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune.Ma l'attività è stata capillare lungo tutta la rete ferroviaria veneta. In tutto sono state 14 le persone denunciate, 2.284 quelle controllate, 216...