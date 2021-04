Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CONTROLLITREVISO Saranno due giorni blindati, quelli di Pasqua e Pasquetta, all'interno del territorio della Marca trevigiana. Dalle rive del Piave fino ai centri città, dal fine settimana fino a lunedì domenica e lunedì tutto il trevigiano sarà in zona rossa, anche se come già successo per il periodo natalizio il Governo ha lasciato comunque viva la possibilità di fare visita a parenti e amici (in non più di due persone) e camminare...