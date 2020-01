I CONTROLLI

TREVISO Oltre 200 immobili abbandonati, o comunque disabitati passati, al setaccio, 21 sollecitazioni a intervenire per pulire e risolvere situazioni di degrado piuttosto rilevanti, preludio a sanzioni anche salate se le indicazioni non dovessero essere seguite. E non solo: 75 aree verdi private controllate e altrettante sollecitazioni a ripulire tutto con l'arrivo della primavera già spedite. E anche in questo caso ignorare l'avvertimento significherà incorrere in multe piuttosto pesanti. Il primo mese del team anti-degrado della polizia locale è stato molto intenso. Al momento gli effettivi sono solo due, ma il gruppo è destinato a crescere con le nuove assunzioni in programma per il 2020. E il raggio d'azione si allargherà: questo particolare servizio, pur collaborando con tutti gli altri uffici del comando, ha come coordinatore diretto il comandante Andre Gallo, che sul contrasto al degrado punta molto.

L'INDAGINE

«È vero che la situazione di Treviso per quanto riguarda il decoro urbano è nettamente migliore rispetto a tantissime altre città - ammette Gallo - ma è altrettanto vero che l'asticella delle attese è sicuramente più alta. Qui non è possibile passare sopra a cose che, in altro posti, verrebbero derubricate con un semplice ok facciamo dopo. Qui bisogna muoversi con rapidità». E uno dei primi compiti affidato da Gallo ai suoi uomini è stato il monitoraggio degli immobili non abitati: «Nel territorio comunale sono tanti, per l'esattezza 203. Li abbiamo controllati tutti e contattato i proprietari di quelli messi peggio. Mantenere in ordine certi luoghi è fondamentale. Lasciarli in abbandono significa esporli all'accumulo di immondizia, al proliferare dei topi, trasformarli in rifugio per sbandati e traffici illegali. Abbiamo quindi avvisato i vari responsabili con delle lettere bonarie invitando a ripulire e mettere in sicurezza. Se non dovessero ascoltarci, partiranno le multe. Ma, in genere, questi avvisi servono allo scopo». Stesso discorso per le aree verdi private: «In questo caso abbiamo ricordato ai proprietari che in primavera bisognerà provvedere a pulizia e sfalcio dell'erba, devono essere tenute in ordine».

AL SETACCIO

Gli agenti del nuovo team dei vigili hanno effettuato anche diversi servizi in borghese, soprattutto per monitorare la situazione dell'abbandono rifiuti e dell'accattonaggio: «Per quanto riguarda i rifiuti abbiamo già individuato tre furbetti, tutti sanzionati con 400 euro. Mentre il fenomeno degli accattoni, rispetto al febbraio scorso, è praticamente sparito: al momento, in centro, ce ne sono forse due. La situazione è nettamente migliorata».

COLLABORAZIONI

Fondamentale, secondo il comandante, sarà la collaborazione con i cittadini. Uno dei compiti del nuovo team è quello di verificare le mail di segnalazione in arrivo. Gli argomenti sono i più diversi: dai rifiuti abbandonati, all'imbrattamento, ai cani e gatti tenuti in modo scorretto: «I nostri uomini esaminano ogni singola situazione. Anzi invito i cittadini a spedire le loro segnalazioni all'indirizzo mail: pl.antidegrado@comune.treviso.it. Al momento non siamo intervenuti per quanto riguarda gli imbrattamenti: qui è complicato perché bisogna beccare il colpevole sul fatto o avere un'immagine chiara. Ma ci stiamo lavorando».

Paolo Calia

