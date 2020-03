I CONTROLLI

TREVISO Nessun posto di blocco, com'era stato chiarito e preannunciato, ma controlli serrati, quelli si, già dal primo giorno. Sia lungo le principali arterie e sulla viabilità ordinaria della Marca sia alle stazioni dei treni. Difficile fare una stima precisa delle autocertificazioni raccolte nella sola giornata di lunedì, sia tra chi si muoveva all'interno della zona rossa- sia tra chi varcava i confini provinciali per motivi di lavoro, necessità di salute o, di fatto, per approvvigionamento. Tra polizia, polstrada, polfer, carabinieri e vigili urbani si parla di quasi 500 persone controllate. Ma al momento non è stata staccata alcuna sanzione, anche se su quanto dichiarato potranno essere effettuati ulteriori controlli dalla forze dell'ordine. In attesa delle disposizioni specifiche della Prefettura, i servizi sono stati effettuati nell'ambito dei controlli ordinari.

SUI BINARI

Alla stazione ferroviaria di Treviso i controlli sono scattati di primo mattino. Sui binari gli agenti della Polfer, in esecuzione delle disposizioni che limitano i movimenti da e verso le zone rosse come la provincia di Treviso, hanno verificato a campione i passeggeri che salivano sui treni veloci diretti fuori regione e sugli intercity destinati oltre confine. Qualche decina quelli, tra i pochissimi che si sono messi in viaggio in treno ieri, a cui è stata chiesta la destinazione e la ragione del viaggio. Da Treviso, blindata e ormai considerata uno dei principali focolai italiani dell'infezione, si può uscire solo per comprovate esigenze lavorative, ragioni di salute, per rientrare a casa e per effetto di situazioni di necessità. In teoria basta compilare l'apposito modulo di autocertificazione da consegnare, in caso di controllo, alle forze di polizia. Ieri, ovvero il primo giorno in cui la Marca si è scoperta isolata dal resto del mondo, gli agenti della Ferroviaria ci sono andati con la mano leggera, cercando di fare informazione più che repressione: a chi non era in possesso del modulo ne è stato fatto compilare uno fornito dagli stessi agenti. «Ma anche sulle quelle dichiarazioni - sottolinea il comandante della Polfer di Treviso Mario Scardanzan - potranno comunque essere compiuti successivamente dei controlli per verificare la veridicità di quanto viene dichiarato».

RIMANDATE A CASA

A Conegliano i controlli della Polfer hanno interessato 9 agenti che, nel giro di poche ore, hanno controllato moltissimi viaggiatori. «Dove va e perché? Ha un documento? Mi da il suo numero di telefono?» le domande che per 58 volte nelle prime 4 ore di controlli i poliziotti e le poliziotte hanno rivolto agli aspiranti viaggiatori, assai poco numerosi vista la chiusura prolungata delle scuole, gli inviti del decreto alle aziende a favorire il lavoro da casa e le disposizioni a muoversi il meno possibile nelle zone rosse come la Marca. Per fare un paio di esempi, dal treno proveniente da Udine e diretto a Venezia delle 13.41 di ieri sono salite alla stazione coneglianese quattro persone, da quello che percorreva il tragitto inverso una decina di minuti dopo ne sono scese mezza dozzina, e salite ancora meno. La scarsità di traffico ha permesso di controllare l'identità, la destinazione e il motivo del viaggio di molti passeggeri, anche se non di tutti. C'è anche chi è stato rimandato indietro: «Una signora entrata in stazione ci ha detto di essere diretta a Pordenone perché voleva andare a trovare la sorella. Un'altra desiderava andare a Padova, anche in questo caso per motivi non urgenti. Abbiamo detto a entrambe che rischiavano di trovarsi nei guai e ricordato a tutti che chi esce dalla zona rossa senza motivi urgenti e comprovati può essere denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Sono avvisi che facciamo a tutela di tutti, anche di chi ancora entra in stazione senza essere a conoscenza del decreto» spiega la Polfer.

Denis Barea

Luca Anzanello

