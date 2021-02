I CONTROLLI

TREVISO Le mascherine ormai vengono date per scontate. Sugli assembramenti, invece, c'è ancora un po' da lavorare, in particolare in via Roma e nell'area del campus di San Pelajo a Treviso. È questo il bilancio della riapertura delle scuole superiori della Marca, condito, come c'era da aspettarselo, con code sul put e rallentamenti, tra le 7.30 e le 8, fino in tangenziale. Ieri sono tornati sui banchi 20mila studenti. La metà del totale, come previsto dalle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Mom ha messo in campo 27 bus aggiuntivi, per circa cento corse in più. Non è mancato qualche momento di tensione sui mezzi (a loro volta chiamati a girare con il 50% del carico). Tra la stazione dei treni e quella delle corriere di Treviso gli steward della Mom hanno fatto scendere alcuni ragazzi da mezzi sovraffollati. A vigilare sulle attività c'erano direttamente Giacomo Colladon, presidente della stessa Mom, Stefano Marcon, presidente della Provincia, l'ente proprietario della società del trasporto pubblico locale, e il sindaco Mario Conte. «Ho chiesto di far scendere i ragazzi per ottimizzare i carichi spiega Colladon lì è emerso un piccolo problema: gli studenti salgono sul bus della linea 9 in via Roma per raggiungere gli istituti di viale Europa invece di utilizzare le navette dedicate che partono da sotto il cavalcavia della stazione dei treni. È un nodo che adesso risolveremo. Per il resto non sono emerse difficoltà: buona la prima. Ora dobbiamo continuare senza mollare, non possiamo permetterci errori in queste tre settimane al 50%. Poi scatterà il piano al 75% di presenza con altri 100 autobus in più da ingaggiare».

IL DISPOSITIVO

Accanto ai 57 steward dislocati da Mom in tutta la provincia, a Treviso c'erano anche dieci volontari della protezione civile e quattro pattuglie della polizia locale dedicate alla sorveglianza nei luoghi più critici sotto il profilo dei possibili assembramenti: la stessa via Roma, la zona di porta Santi Quaranta, quella di viale Europa e il campus di San Pelajo. Proprio in quest'ultimo punto è stato necessario l'intervento degli agenti. «C'è stata una sola criticità, durata pochi minuti, davanti al polo di San Pelajo sottolinea il comandante Andrea Gallo alcuni gruppi di ragazzi erano troppo vicini, pur indossando le mascherine. La pattuglia è intervenuta, solo a livello di prevenzione e sensibilizzazione, facendo rispettare il metro di distanza tra le persone. Poi tutto è rientrato nella norma». Oggi verrà riproposto lo stesso servizio.

IL SOPRALLUOGO

Ieri Marcon ha anche voluto verificare il rispetto delle norme di prevenzione in prima persona, salendo su uno dei bus diretti proprio in viale Europa. Da qui ha colto l'occasione per visitare il turistico Mazzotti. «Ragazzi e ragazze, ora tocca a voi, vogliamo ripartire per non fermarci più: massima responsabilità e rispetto delle norme dice rivolgendosi agli studenti la prima giornata è andata: il rispetto delle normative c'è. Ho visto ragazzi e ragazze indossare le mascherine e attendere senza ansie le indicazioni degli steward all'entrata nei mezzi. Adesso basta rodare il meccanismo. Provincia e Mom hanno messo in piedi un sistema, dalla gestione del trasporto a quella degli spazi negli edifici scolastici, per garantire un posto a sedere sicuro a ogni alunno. Ma è fondamentale proseguire sulla corretta via, rispettare le norme e le misure di sicurezza, per non rischiare di far ripartire il contagio». La conferma che tutto è andato per il meglio arriva anche dall'assenza di reclami. Mom non ne ha ricevuto nemmeno uno. Mentre il sindaco Conte ha avuto giusto un paio di segnalazioni. «Era prevedibile tira le fila il primo cittadino sono state adottate tutte le misure possibili. Poi se all'interno dei bus i ragazzi si ammassano tutti sui sedili posteriori, non può esserci un agente della polizia locale in ogni mezzo. Lì deve subentrare la responsabilità personale. Ma devo dire che ho ricevuto giusto due segnalazioni. Un numero davvero irrisorio. È stato fatto un ottimo lavoro». Anche ieri pomeriggio, infine, si è formata la coda davanti alla biglietteria centrale della Mom per il rinnovo degli abbonamenti. Ma ormai la corsa sembra finita. Martedì si era a 3.500 rinnovi. Adesso gli abbonamenti sono saliti a 17mila. «Siamo ormai al 60% della clientela studentesca conclude Colladon un numero che ci consente di pianificare i servizi al meglio».

Mauro Favaro

