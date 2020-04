I CONTROLLI

TREVISO In una settimana sono più che raddoppiate. Da lunedì a giovedì, le sanzioni staccata dalla polizia locale per il mancato rispetto dell'ordinanza che limita gli spostamenti allo stretto necessario, sono state 31. Sette giorni prima, meno di dieci. Un boom che per il comandante Andrea Gallo ha una sola spiegazione: la gente non ha più paura. «La riflessione che faccio - spiega - è che sia stato un errore depenalizzare l'infrazione, punendola non più come un reato ma con una semplice ammenda. Più di qualcuno adesso valuta che il gioco valga la candela: se viene beccato rischia una multa come se avesse superato il limite di velocità. Mentre prima c'era la preoccupazione di macchiare la fedina penale». Negli ultimi giorni la gente in giro per le strade è aumentata: «E noi abbiamo aumentato i controlli - ribatte il comandante - ogni giorno, tra automobilisti e passanti, fermiamo 160-170 persone. Adesso qualcuno, davanti al verbale, ci dice: non importa, tanto non pago. Purtroppo sentiamo anche questo. La sanzione ammonta a 400 euro, ridotta a 280 se pagata subito. C'è chi sceglie di non pagare, oppure chi corre il rischio e se beccato, paga. Ma intanto non esita a prendere l'auto e farsi un giro». L'azione degli agenti di polizia locale però non si ferma. Ieri, soprattutto, i controlli si sono concentrati nei supermercati e nei negozi di alimentari. Ma non è stata rilevata nessuna situazione particolare.

IL VIAGGIO

Guanti e mascherine. Ieri al via le misure previste dalla nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione. Fuori dai supermercati della città un addetto informa i clienti e distribuisce le dotazioni. Molte catene fanno da sè. In altre interviene per le mascherine la Protezione Civile. Al Lidl: la coda è regolare e cè comprensione. «Le mascherine sono state portate stamattina dalla protezione civile - conferma lincaricato - I guanti invece sono messi a disposizione da Lidl. Chiediamo di rispettare il social distancing e spieghiamo le nuove regole». Al Cadoro guanti e mascherine sono forniti direttamente dal punto vendita: «Anche questa mattina abbiamo dovuto fronteggiare le assurde proteste di chi non vuole indossare i dispositivi- puntualizza il direttore dello store di Lanzago al confine con Treviso - e sono proprio gli anziani i meno rigorosi. In particolare le donne». Problemi sono stati riscontrati anche alluscita: le persone sfilano i guanti e li abbandonano nel parcheggio. «Abbiamo dovuto programmare un turno di pulizie esterne». Al Conad di via IV novembre lunghe file: disinfettante e guanti messi a disposizione da Conad, mentre le mascherine sono state portate dalla protezione civile. «La maggior parte arriva già attrezzata - spiega uno dei commessi, dislocato proprio allingresso - e questo è un buon segnale perchè significa che le regole sono state assimilate. I più anziani provano a rifiutare guanti: dobbiamo essere categorici. Sennò non si entra». La nuova ordinanza firmata venerdì dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in vigore fino al prossimo 13 aprile, oltre a prevedere le limitazioni precedenti, e lobbligo di utilizzo di mascherine per tutti nei supermercati: non solo gli addetti ma anche i clienti dovranno utilizzarli, prevede tra l'altro che i mercati alimentari al chiuso o all'aperto potranno continuare ad essere aperti solo con specifiche ordinanze dei sindaci, che dovranno recepire quella regionale. I mercati dovranno essere perimetrati, avere un unico accesso e un'uscita, prevedere una sorveglianza pubblica o privata che garantisca la distanza sociale, non potranno esserci assembramenti. E anche in questo caso, venditori e clienti dovranno utilizzare guanti e mascherine. Una misura che dovrebbe assicurare un'ulterirore riduzione dei rischi. «Io sono ligio e faccio ciò che mi si chiede - spiega un 60enne con il carrello in attesa di entrare al Conad - però, di contro, vedo sempre più gente in giro. E questo non solo non va bene, ma è pure un controsenso. Bisogna continuare con controlli e multe perchè il senso civico scarseggia».

CONEGLIANO

Anche in Sinistra Piave non mancano le situazioni al limite. Ieri sono stati tanti i casi di clienti che hanno fatto storie per indossare mascherina e guanti prima di entrare in negozi di alimentari e supermercati «Credo che la responsabilità di far osservare le norme all'interno del supermercato spetti alla direzione- Sbotta la cassiera di un grande supermercato di Conegliano - ho visto anch'io molti clienti entrare senza essere controllati e questo non è ammissibile. Le regole valgono per tutti, poi arrivano alla cassa e noi non possiamo dir loro niente». In un piccolo negozio di alimentari entra un uomo sulla settantina. La commessa gli fa notare gentilmente che dovrebbe portare mascherina e guanti. Lui alza le spalle: «Sono andato in farmacia e non ne avevano, cosa posso farci se non le trovo?», Ha replicato. «Potrebbe mettere un foulard, o una sciarpa. Lo sa che se fosse positivo e senza sintomi rappresenta un pericolo potenziale per tutti noi?», ha continuato l'impiegata visibilmente preoccupata. L'uomo non ha però desistito continuando a fare le sue compere senza preoccuparsi di quanto gli veniva detto, e una volta riempito il cestello ha pagato, uscendo sorridendo.

Elena Filini

Pio Dal Cin

© RIPRODUZIONE RISERVATA