I CONTROLLI

TREVISO I bambini potranno fare il tampone rapido per il coronavirus direttamente dal pediatra. Senza più doversi rivolgere ai Covid Point dell'Usl. Il servizio funzionerà come quello dei medici di famiglia. L'accordo c'è. A breve verranno definire le linee operative con l'Usl della Marca. I camici bianchi avrebbero voluto fare anche di più. Avevano proposto di mettere in piedi dei Covid Point dedicati alle scuole, per controllare in tempo reale i compagni di classe degli alunni contagiati, garantendo sempre la presenza di un pediatra per mezza giornata. Ma alla fine non se n'è fatto nulla. I pediatri eseguiranno i tamponi sui propri assistiti all'interno degli ambulatori o in strutture alternative da definire con l'azienda sanitaria. Il pensiero corre ai punti tampone allestiti negli ultimi giorni dai medici di famiglia in diversi comuni trevigiani. Al momento i bambini non possono accedervi. Con la presenza dei pediatri, invece, il servizio su appuntamento sarebbe totale. «Avevamo offerto il nostro impegno per creare dei Covid Point scolastici per contribuire alla ripresa delle lezioni spiega Gianfranco Battaglini, segretario della Fimp, la federazione dei medici pediatri di Treviso non si è arrivati a un accordo in questo senso. E non possiamo nascondere la delusione. Ora attenderemo l'arrivo dei tamponi inviati dalla struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri. Ma si parla di soli 40 test per pediatra da qui alla fine dell'anno». «Si è parlato a lungo del coinvolgimento a livello provinciale degli oltre 500 medici di famiglia e dei cento pediatri aggiunge oggi eseguono in media un tampone al giorno. Mentre i Covid Point dell'Usl arrivano a 6mila. Credo che la montagna abbia partorito un topolino». Comunque si sta per partire. I test negli ambulatori si aggiungono a quelli che i pediatri già eseguono nelle cinque sedi distrettuali usate per il servizio prefestivo, sostanzialmente le guardie mediche pediatriche.

FORMAZIONE

Restando in tema di controlli, ieri gli esperti dell'ospedale di Treviso hanno formato il personale del ministero della Salute. Oltre 500 operatori distribuiti in tutta Italia hanno partecipato a un evento di formazione su come eseguire i tamponi che ha visto la partecipazione di Daniele Frezza, direttore dell'unità di Chirurgia dell'orecchio, più altri tre medici del team del Ca' Foncello: Giacomo Spinato, Cristoforo Fabbris e Giacomo Contro. Le linee guida dell'Istituto superiore di sanità sono state realizzate proprio dal team di Treviso. E oggi restano il riferimento per tutti gli operatori a livello nazionale. Nel frattempo cresce il contributo della sanità privata trevigiana per l'emergenza coronavirus. Dopo il focolaio e la carenza di personale, il Covid Hospital del San Camillo di Treviso è tornato ad accogliere pazienti positivi con lo stesso ritmo visto nella prima ondata. Ad oggi conta 45 ricoverati. Nell'ultimo mese sono stati 107 i pazienti positivi passati per l'ospedale di viale Vittorio Veneto. E 66 sono stati dimessi. «Rispetto a marzo, si rileva un raddoppiamento dei ricoveri spiegano dalla struttura ma va sottolineato che la degenza media dei pazienti ospedalizzati nei nostri reparti si è abbassata in media a circa 5 giorni».

L'APPELLO DELLA CGIL

Proprio ieri la Fp Cgil è tornata a chiedere un riconoscimento economico anche per i lavoratori del privato. «Come per i loro colleghi del settore pubblico, anche gli operatori della sanità privata hanno diritto a un giusto riconoscimento spiega Sara Tommasin della Fp Cgil di Treviso abbiamo chiesto alle religiose che gestiscono il San Camillo un extra, un riconoscimento economico una tantum, per valorizzare l'impegno dei professionisti di questa struttura che sta esprimendo un'alta qualità nella gestione dell'emergenza». «Inoltre conclude non possiamo fare a meno di segnalare alle altre strutture sanitarie private che l'apertura dell'infortunio Covid per i dipendenti che hanno contratto il virus è un obbligo del datore di lavoro a tutela del lavoratore, ed è incomprensibile che questo non avvenga». (m.fav)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA