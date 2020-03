I CONTROLLI

TREVISO Emergenza Coronavirus: quattro reparti del Ca' Foncello sotto la lente d'ingrandimento. Dopo la Geriatria, che entro venerdì verrà svuotata mandando in isolamento a casa chi è risultato positivo tra gli 88 pazienti blindati nell'unità da martedì della scorsa settimana, adesso si guarda anche a Otorinolaringoiatria, Terapia intensiva e Medicina. In tutti questi reparti sono passati pazienti positivi al Coronavirus. Le preoccupazione maggiore riguarda il personale: in caso di contagio, anche senza sintomi, scatta l'isolamento domiciliare per 14 giorni. In prospettiva, si rischia di non riuscire a sostituire tutti.

IL NUOVO FRONTE

Ieri i riflettori sono stati puntati su Otorinolaringoiatria. Dieci giorni fa era stata trasferita qui una paziente che si trovava in Geriatria. All'inizio non presentava sintomi influenzali. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate. E il tampone ha confermato la positività. Ieri sera è stata isolata in una camera singola. Oggi il personale del reparto dovrebbe essere sottoposto al tampone. Le nuove linee guida dicono di eseguire il test solo su chi ha sintomi. Ma la posizione di medici, infermieri e operatori è delicata, dato che sono sempre a contatto con i ricoverati. Lo conferma il fatto che l'Usl sta controllando tutto il personale della Terapia intensiva, dove dalla Geriatria è arrivato un anziano colpito da seri problemi cardiaci, risultato positivo al virus cinese. Stesso discorso per Medicina. Qui è transitato un paziente che era stato in Geriatria prima di martedì della scorsa settimana. E anche in questa occasione è emersa la positività al Coronavirus. In questo caso, però, è già stato controllato tutto il personale del reparto: «Sono risultati tutti negativi», assicura Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria. Si attende di capire cosa uscirà dalle verifiche nelle altre unità. Quel che è certo è che a livello generale i contagi non si fermano.

I NUMERI

Il totale delle persone colpite da Coronavirus nella Marca è salito a 82 (dieci in più nelle ultime 24 ore), compresa Luciana Mangiò, la 76enne di Paese mancata martedì della scorsa settimana, il primo caso registrato nel trevigiano. A oggi si contano complessivamente solo sei casi in meno di Vo', il paese del padovano blindato dopo l'esplosione del primo focolaio. La nota positiva è che i ricoveri non aumentano. Al momento sono venti. Tra questi ci sono anche 14 anziani che si trovavano già in Geriatria, più un medico ricoverato in Malattie infettive a Padova e altri cinque anziani che hanno sviluppato dei sintomi dopo essere stati ricoverati nella stessa Geriatria prima di martedì della scorsa settimana.

EPICENTRO

«Le dieci positività in più hanno fatto sapere ieri sera dall'Usl sono riconducibili a pazienti con precedenti ricoveri in Geriatria o a contatti stretti. Sono stati collocati tutti in isolamento domiciliare». L'epicentro coincide proprio con il reparto del Ca' Foncello. Anche se non si esaurisce qui. «Buona parte dei casi che abbiamo si possono ricondurre a contatti con la Geriatria», ha detto ieri Benazzi nell'incontro con i sindaci in Provincia. Ci sono anche positività al Coronavirus non legate al focolaio del reparto. Fatto sta che quest'ultimo resta il problema maggiore. Pure perché i medici iniziano a scarseggiare. «Stando ai dati in nostro possesso, sono risultati positivi 8 medici sui 13 della Geriatria rivela Giovanni Leoni, segretario regionale del Cimo, sindacato dei medici sugli 8 positivi, in particolare, quattro hanno la febbre. È indispensabile preservare l'efficienza del sistema che si basa sulla salute dei lavoratori». Per tutte queste ragioni l'Usl ha deciso di provare a risolvere il nodo della Geriatria mandando in isolamento domiciliare per 14 giorni la maggior parte degli 88 ricoverati che sono risultati positivi al Coronavirus ma che non presentano sintomi. «Sono asintomatici. È questa la chiave di volta sottolinea Benazzi stiamo predisponendo un'uscita dei pazienti dal reparto entro venerdì. Non vogliamo più che la Geriatria venga considerata area rossa. Non è più così: non c'è più un'infezione interna». L'unità verrà svuotata nel giro di quattro giorni. Poi ci sarà un giorno dedicato alla sanificazione degli ambienti. Dopodiché potrà riprendere ad accogliere pazienti senza più rischi.

Mauro Favaro

