I controlli rallentano la festa

LA FESTATREVISO I fuochi, quelli sì, davvero stupendi. Per il resto il San Silvestro è stato un successo di ordine e sicurezza. E poco più. Alle 2 la città era già decisamente andata a dormire. Non c'è una stima ufficiale del numero di persone arrivate in centro. Da Ca' Sugana dicono che siamo ai livelli dello scorso anno, quindi sulle trentamila persone. Ma il colpo d'occhio fa pensare a qualcosa di meno. Il Capodanno all'epoca della direttiva Gabrielli contingenta un po' le piazze, toglie naturalezza alla festa. Ma tant'è: i tempi...