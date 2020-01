I CONTROLLI

CONEGLIANO La piazza che ancora non c'è era piena come un uovo la notte di San Silvestro nel cuore di Conegliano, dove i meticolosi controlli di sicurezza ai varchi di accesso, per la prima volta con l'ausilio dei metal detector, hanno ridotto al minimo gli inconvenienti. Sono state stimate in almeno 5mila (ma qualcuno si spinge anche oltre) le presenze al capodanno 2020 organizzato da Comune e associazione Conegliano in Cima in centro città, e che ha avuto il proprio ombelico ai piedi della Gradinata degli Alpini, dove Radio Piterpan ha fatto ballare e cantare la gente fino alle 2.15. Per il terzo anno consecutivo Conegliano ha avuto il suo veglione sotto le stelle, ad accesso gratuito ma controllato ai varchi di viale Carducci (destinato a diventare una piazza nel giro di qualche anno), corso Mazzini, corso Vittorio Emanuele II e via XX Settembre. È qui che personale della Polizia di Stato (presente anche il nuovo dirigente del Commissariato Vincenzo Zonno), dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, in collaborazione con i gruppi di protezione civile e il personale sanitario, ha controllato il rispetto dell'ordinanza firmata il giorno precedente dal sindaco Fabio Chies.

IL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento ha stabilito dall'ora di cena di San Silvestro all'alba di ieri numerosi divieti relativi alla zona rossa, l'incrocio tra le vie Carducci, Mazzini e Vittorio Emanuele II chiuso al traffico per consentire lo show di Radio Piterpan, durato più dell'anno scorso: solo alle due e un quarto, dopo un consulto tra gli organizzatori, è stato deciso di fare cessare la musica. In quel momento, dalla folla è partito l'immancabile coro al deejay: «Se non metti l'ultima, noi non ce ne andiamo». Per motivi di sicurezza è stato vietato introdurre nella zona rossa contenitori di vetro, lattine, aste per i selfie, zaini, caschi, spray urticanti e ogni altro oggetto atto ad offendere. Divieto di accesso anche per fuochi artificiali, petardi, botti e razzi.

SODDISFAZIONE

Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli a campione con i metal detector e ispezionato alcune borse. C'è stato qualche ritiro di lattine, ma la maggior parte di chi ha raggiunto in centro ha rispettato le regole. «C'erano il doppio delle persone dell'anno precedente» esultava ieri Patrizia Loberto, presidente di Conegliano in Cima, la partecipata da Comune e Ascom che ha collaborato all'organizzazione non solo del veglione ma di tutto il villaggio di Natale che rimarrà in centro fino all'Epifania. A rappresentare l'amministrazione comunale sul palco ai piedi della Gradinata c'erano il vicesindaco Claudio Toppan e l'assessore alle manifestazioni Claudia Brugioni. Il villaggio ha offerto oltre allo show di Radio Piterpan altre occasioni di svago in poche centinaia di metri: alle 2 di notte lavoravano ancora a buon ritmo, oltre alle casette di legno e ai locali pubblici ancora aperti, pure la grande ruota panoramica davanti alla stazione ferroviaria e la pista per il pattinaggio su ghiaccio in piazza Cima.

IL PUBBLICO

Molto eterogeneo il pubblico: si andava da chi ormai da tempo frequenta gli anta a giovani coppie, alcune delle quali con bambini poco più che neonati al seguito. Anche quest'anno Conegliano ha offerto un'opportunità pure a chi desiderava trascorrere fuori casa un capodanno più tranquillo e raffinato (e al calduccio, in una notte che a tratti ha visto la colonnina di mercurio andare sotto lo zero): al teatro Accademia, ancora addobbato a festa per il suo 150esimo compleanno, c'è stato il tutto esaurito per il gran concerto della Sofia Sinfonietta Orchestra diretta dal maestro Maffeo Scarpis, che ha coinvolto il pubblico nell'accompagnamento ritmato di alcuni brani. La serata è iniziata con l'esecuzione dell'Inno di Mameli e a mezzanotte ha riservato il brindisi dell'orchestra e l'esecuzione del brano finale, a cui sono seguiti buffet e brindisi per circa 800 spettatori.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA