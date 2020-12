I CONTROLLI

CAVASO L'affluenza ha superato di poco il 50% al Covid point di Cavaso del Tomba per lo screening di massa voluto dall'Usl 2. Dopo i 29 positivi asintomatici scovati nei due giorni di test a Castelcucco (che sommati ai casi già noti portano il Comune ad avere il 3,55% della popolazione contagiato dal Covid, pari cioè a 81 infetti su 2.280 residenti, ndr), ieri nel Comune amministrato dal sindaco Gino Rugolo sono stati scoperti 35 casi di positività. Al momento sono stati messi in isolamento domiciliare in attesa dell'esito del tampone molecolare di controllo. Dei 2.200 appuntamenti in programma a Cavaso, ieri si sono presentate al Covid point in modalità drive-in allestito al parcheggio Bonotti 1.123 persone. Poco più della metà. Un dato in controtendenza rispetto a Castelcucco, dove il primo giorno era stato testato l'82,9% della popolazione. «Ma siamo certi che la giornata festiva di oggi ci permetterà di farne molti di più - spiega Busolin, coordinatore della task force di medici e infermieri inviati dall'Usl 2 - Questo screening per noi è molto utile anche in previsione della vaccinazione di massa. Ci permette di avere dati importanti sul come affrontarla da un punto di vista operativo».

Oggi, dunque, si replica. Il Covid point di via Masarè, che ieri ha ricevuto anche la visita del direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi ricevendo i complimenti per l'organizzazione, sarà operativo dalle 8 alle 17. Ci sarà il camper adibito a magazzino e tre auto con sei sanitari per ognuno dei turni previsti. Ad aiutare nell'organizzazione del presidio il sindaco Gino Rugolo, il suo vice Michele Cortesia e i volontari della protezione civile. Presenti anche due tecnici di laboratorio e tre tecnici adibiti al servizio prevenzione, prenotazioni e richieste varie. L'obiettivo è quello di fare 180-200 tamponi l'ora con sei auto alla volta all'interno della tensostruttura. «Abbiamo mobilitato tutto il mondo del volontariato - ha spiegato il primo cittadino - per far sì che le operazioni si svolgano correttamente». Le prime due persone a sottoposi al test rapido, precisamente alle 8.12, sono stati proprio il sindaco Rugolo e il vice Cortesia, risultati entrambi negativi. Intorno alle 10 erano già stati effettuati 200 tamponi che hanno rilevato 3 casi di positività, saliti poi a 5 verso le 11 con 300 test fatti e a 6 poco dopo mezzogiorno con poco più di 500 tamponi. «Quando ci sono poche auto in attesa - spiega invece Mauro Busolin dell'Uls - gli operatori si sdoppiano in impiegati e nel nostro piccolo ufficio chiamano le persone a casa o prendono appuntamenti. Noto con piacere che c'è grande senso civico da parte della gente e molto impegno e responsabilità».

La marcia del Covid continua imperterrita. Nonostante il calo del numero di tamponi processati come ogni weekend, ieri in provincia di Treviso sono stati accertati altri 505 nuovi positivi, che portano il totale da inizio pandemia a 32.803 casi. E per la prima volta si è sforata la soglia dei 13mila trevigiani attualmente in lotta contro il Covid, precisamente 13.112. Una seconda ondata che, a conti fatti, non accenna a mollare la presa, anche se la curva dei contagi rimane stabile. Sul fronte dei guariti arriva invece la prima buona notizia: con 249 persone che si sono lasciate alle spalle l'infezione, il totale di chi ha superato il Covid ha sfondato quota 19mila, attestandosi a 19.059. Se le persone ricoverate in terapia intensiva salgono di un'unità, passando dalle 37 di domenica alle 38 di ieri, sul fronte delle ospedalizzazioni si registra un calo di 21 trevigiani. Sono infatti 439 i malati che hanno bisogno del ricovero per guarire: il maggior numero (118) si trova all'ospedale di Montebelluna, seguito dal Covid hospital di Vittorio Veneto (84) e dal Ca' Foncello di Treviso (79).

