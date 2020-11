I CONTROLLI

CASTELLO DI GODEGO Era ubriaco, fuori casa in piena notte senza alcun valido motivo e quando i carabinieri lo hanno intercettato ha dato il via a un duplice inseguimento finito con un incidente stradale. Una serie di comportamenti rischiosissimi oltre che gravi hanno portato alla denuncia di un 20enne della Castellana, protagonista di un rocambolesco controllo da parte dei militari del Nucleo radiomobile di Castelfranco. Una forte nota stonata in un fine settimana che invece è stato per lo più contraddistinto dal rispetto delle norme anti contagio da parte dei cittadini, come testimonia l'assenza di contravvenzioni registrata in tutti i principali centri della Marca. Tra le poche altre eccezioni i 15 ragazzi sanzionati giovedì dalla polizia locale a Mogliano che, ripresi perché assembrati e senza mascherina in più di 20 tra il parco delle Piscine e piazza Don Polo, si sono rivoltati contro gli agenti e hanno sputato sulle loro auto.

IL POSTO DI BLOCCO

La notte tra sabato e domenica una pattuglia del Norm impegnata nelle verifiche stradali per il rispetto del divieto di spostamento ha intercettato un'utilitaria a Castello di Godego. Alla vista dell'auto dei carabinieri il 20enne alla guida ha tentato di seminarli accelerando ma poco dopo, inseguito, è finito fuori strada. A quel punto si è lanciato fuori dall'abitacolo cercando di fuggire a piedi per i campi, venendo però bloccato poco dopo. Inevitabile il trasferimento immediato in caserma e l'esame dell'alcoltest che ha dato esito positivo. Nel sangue del giovane è infatti stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,8 grammi litro, a fronte del limite di legge che per i neopatentati è zero.

LE ACCUSE

A suo carico è stata formalizzata una denuncia per guida in stato d'ebbrezza, a cui si è aggiunta anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale per la fuga. Oltre alle multe per le infrazioni al Codice della strada il 20enne è stato anche sanzionato di 400 euro per il mancato rispetto delle norme anti Covid, essendo stato in strada tra le 22 e le 5 senza motivo. Giovedì la stessa sanzione aveva colpito anche i 15 ragazzi controllati a Mogliano dai vigili urbani insieme ai carabinieri, segnalati perché in un folto gruppo, con musica ad alto volume e tutti senza le mascherine.

Serena De Salvador

