I CONTRIBUTI

TREVISO Cali di fatturato in media dal 30% in su, pur con situazioni diversificate anche all'interno dello stesso comparto. Ma anche con punte superiori al 50% del business, ad esempio per chi è specializzato nella moda e nell'abbigliamento. Le ripercussioni della pandemia Covid si stanno abbattendo con durezza sugli oltre cinquemila agenti di commercio attivi nella Marca. «Sono in aumento i casi di chi decide di chiudere la partita Iva», sottolinea Dario Zanatta, responsabile di questi professionisti in seno alla Fisascat Cisl Belluno Treviso. Ora anche queste figure professionali saranno inserite nel decreto ristori quater: la maggioranza degli agenti finora aveva beneficiato solo dei bonus da 600 euro erogati in primavera dall'Inps per i lavoratori autonomi.

LA SCELTA

Un passo in avanti anche se, in attesa del testo definitivo, le prime anticipazioni del provvedimento alimentano diverse perplessità tra i rappresentanti della categoria. Il motivo? Il solito sistema degli aiuti in base ai codici Ateco soggetti a restrizioni: «Sia chiaro: meglio di niente, però legare i ristori ai codici è molto limitante - rimarca Zanatta - Tantissimi agenti hanno subito forti perdite nonostante operino in settori aperti. Perché non hanno comunque potuto andare dai clienti a causa delle limitazioni agli spostamenti, perché i clienti volendo evitare contatti con esterni sono molto restii a riceverli, e perché vista l'incertezza per il futuro molti clienti hanno ridotto o annullato gli ordini». Una situazione di certo non destinata a migliorare con un Natale dai consumi tiepidi. Non a caso, nell'incontro avuto nelle scorse settimane con il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli, le organizzazioni sindacali avevano chiesto di rapportare gli aiuti all'effettiva diminuzione di ricavi. Altre richieste: un tavolo permanente sul comparto e lo sblocco di alcuni fondi Enasarco, l'ente previdenziale della categoria, «a costo zero per lo Stato, ma inspiegabilmente fermi da luglio perché manca il benestare dei ministeri», ribadisce Zanatta, di recente eletto all'assemblea dell'organismo, insieme all'altro trevigiano della Cisl, Mirco Ceotto.

LE MISURE

Anche dalla Confcommercio guardano con una certa preoccupazione a possibili nuove misure restrittive per il Natale, a partire dalla chiusura dei ristoranti il 25 e il 26. «Non le comprendiamo e dunque non le condividiamo conferma il presidente provinciale Federico Capraro - se il principio è evitare gli assembramenti, non si capisce perché un ristorante che ha la possibilità di ospitare, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e dei limiti di capienza, 50 coperti a pranzo il 23 dicembre, non possa ospitarli, non uno in più, anche il 25 dicembre». Sul Ristori Quater, se il rinvio delle scadenze fiscali è accolto con favore, Capraro sottolinea come «le nostre imprese abbiano bisogno di indennizzi, cioè di interventi più importanti per traguardare l'emergenza attuale e soprattutto di indicazioni sugli investimenti per il futuro: prima o dopo questa emergenza lascerà spazio alla ripresa e dobbiamo farci trovare pronti». «Le misure che vanno nella direzione di dare respiro alle imprese, come quelle del ristori quater, sono sempre positive e su questo fronte nel 2020 si è fatto molto commenta Mattia Panazzolo, direttore di Cna territoriale Treviso ma quello che serve in questo momento è rilanciare l'economia e lo si può fare solo attraverso un forte sostegno agli investimenti di imprese e famiglie». È proprio lo stimolo agli investimenti privati la strada prioritaria suggerita dell'associazione imprenditoriale, soprattutto di fronte all'ulteriore (e comprensibile) incremento dei depositi registrato anche nella Marca: «Vanno pertanto creati i giusti incentivi affinché risulti vantaggioso rimettere in circolo l'eventuale liquidità accantonata nota Panazzolo - Il Superbonus è un provvedimento che va in tal senso, come lo fu Industria 4.0. Il nostro auspicio è che il Governo si muova in questa direzione ricalibrando la legge di bilancio in ottica di maggior rilancio dell'economia».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA