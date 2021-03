I CONTRARI

ASOLO «Sono basito, contrariato e deluso. La situazione è diventata paradossale: la nostra scuola media che attualmente non conta nemmeno un caso di positività al coronavirus funzionerà per due terzi a distanza, mentre in quelle elementari dove sono già emersi più contagi si continuerà a far lezione normalmente». Davide Pasqualetto, 41 anni, insegnante di lettere, coordinatore delle scuole medie di Asolo, reagisce così alla decisione dell'Usl della Marca, sulla base dell'ultimo decreto, di chiudere da domani tutte le scuole del territorio dell'ex Usl 8, dalla seconda media in su. Lo stop è arrivato dopo il superamento nel distretto di Asolo della soglia dei 250 casi di positività a settimana per 100mila abitanti. Questo è il dato generale. Il punto è che ogni istituto fa storia a se. «Noi eravamo abbastanza tranquilli, visto che non avevamo registrato contagi. Anzi, a dire la verità eravamo un po' preoccupati per le scuole elementari (il plesso unico di Asolo, teatro nei giorni scorsi di un focolaio, ndr) sottolinea il professore invece alla fine la situazione si è sostanzialmente capovolta. È questo il risultato paradossale». E qui arriva una sorta di controproposta da parte del professor Pasqualetto. «La scuola è un luogo sicuro, dove vengono rispettate tutte le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Per questo forse sarebbe opportuno tenerle aperte di più, anche nel pomeriggio tira le fila Pasqualetto probabilmente l'unica fase più critica è quella del pre e del post scuola. Ma ad Asolo, ad esempio, è stato rinforzato il sistema dei trasporti». Il ritorno dalla didattica a distanza per le seconde e le terze medie, però, ormai è stato deciso. E non c'è modo di tornare indietro, almeno per il momento. Nel distretto di Asolo si partirà infatti già da domani. E si andrà avanti così per almeno 14 giorni.

LA SPERANZA

«Speriamo duri poco». Il professor Loreno Miotto, docente di religione, ma anche collaboratore del dirigente scolastico, alla scuola media di Biadene di Montebelluna, che fa parte dell'istituto comprensivo 2, coglie tutte le incognite legate all'avvio della didattica a distanza alla scuola media. «Ci siamo attrezzati - dice il professor Miotto - vediamo adesso come partirà. Speriamo davvero che duri poco perché la partecipazione per i ragazzi di quella fascia di età spesso non è assidua e continua. Per questo motivo sia io che i miei colleghi non siamo molto contenti della decisione di chiudere la scuola. Inoltre, penso ai ragazzi disabili che hanno dei problemi seri e alle famiglie che purtroppo non possiedono un computer, anche se abbiamo cercato di risolvere tutte le criticità, o sono caratterizzate da una fragilità di fondo. Speriamo bene ma sono molto preoccupato».

IL MESSAGGIO

Soprattutto in questi giorni i professori stanno cercando di trasmettere ai ragazzi un preciso messaggio: non bisogna mollare, la scuola non è né chiusa né finita. «Stiamo sottolineando che quella che si prospetta non è una vacanza e che staneremo chi approfitterà della situazione per cadere in una presenza poco assidua. Naturalmente, però, la situazione è difficile e serve la collaborazione delle famiglie che devono informarsi sul controllo compiti e sul comportamento dei loro figli». Per quanto riguarda le ore di collegamento sincrono, cioè con il prof che spiega in diretta, «abbiamo deciso di limitarle a 15 ore a settimana, ma in quelle in cui non saranno collegati i ragazzi dovranno comunque lavorare sodo. In questo senso la dad può anche diventare un'occasione per dare al ragazzo gli strumenti per sviluppare un lavoro in autonomia. In questa situazione lavoriamo il doppio, ma ci auguriamo di riuscire nell'intento di mantenere il legame e il collegamento con i nostri studenti».

L.Bon

M.Fav.

