I 133 miranti risultati contagiati dal Covid 19 dopo lo screening dell'usl all'ex caserma Serena di Dosson ha fatto schizzare il numero dei positivi attuali, nella Marca, a 249. Un numero preoccupante considerato che fino a un paio di settimane fa i contagi erano scesi sotto quota 100. Segno che, oltre al focolaio nel centro accoglienza di Casier, il virus è tornato a circolare. Lo dimostrano i casi di rientro dall'estero registrati nelle scorse settimane, quello di un appartamento di Lancenigo per persone con problemi psichici, e quello legato alla positività di un'infermiera delle Malattie Infettive, che ha portato al controllo di tutto il personale del reparto. In totale, fino a ieri sera, erano 14 le persone ricoverate negli ospedali trevigiani a causa del coronavirus, nessuna delle quali in terapia intensiva: 10 al Ca' Foncello e 4 all'ospedale di comunità di Vittorio Veneto. Per fortuna, per ora, nessuno dei 133 richiedenti asilo risultati positivi al test di mercoledì ha sviluppato sintomi. Con gli ultimi screening, è salito così a 2907 il numero delle persone contagiate nella Marca dall'inizio dell'epidemia, mentre il dato cumulativo dei negativizzati di 2.328. Stabile il numero dei decessi collegati al virus, 330 in totale nella Marca, terza provincia veneta per numero complessivo di vittime dopo Verona con 588 e Vicenza con 365 e seguita da Padova con 316.

