I COMPAGNI

MONTEBELLUNA «Il suo sorriso non lascerà il Levi». C'è tutta la partecipazione di un padre di tre figli nell'espressione con cui Ezio Toffano, dirigente scolastico del liceo Levi di Montebelluna, ricorda Vittoria De Paoli a poche ore dalla scomparsa. Una tragedia che ha trafitto la scuola come una coltellata sulla scia dei troppi lutti che negli ultimi anni, per malattie o incidenti, hanno colpito alunni o ex alunni dell'istituto.

IL CORDOGLIO

«Raggiunto dalla tragica notizia scrive il preside mi stringo ai genitori, alle sorelle e ai familiari in questo momento di grande dolore. L'intera comunità scolastica del Levi è colpita per il drammatico evento che ha portato via Vittoria, solare studentessa della prima B del nostro liceo classico. La scuola presenzierà all'ultimo saluto e, nel rispetto del dolore della famiglia e a tempo debito, la ricorderà in modo adeguato. Il suo sorriso non lascerà il Levi». Proprio la solarità e l'allegria della ragazza rappresentano il tratto dominante nel pensiero degli adulti che l'hanno conosciuta. Maddalena Monico, insegnante di greco, solo poche settimane fa aveva pianto la scomparsa di Matteo Martin, suo ex alunno. E ora, con intensità, sensibilità ma anche compostezza ripensa a Vittoria. «È impossibile da accettare esordisce sulla sua pagina Facebook . Era una mia alunna di prima. In questo strano anno l'ho conosciuta poco a causa del lockdown ma mi sento di dire che era una ragazza solare ed estroversa». Poi la docente ripensa a un momento particolare, quello in cui la giovane ha impersonato la bellissima Elena mitologica, la donna per la quale si sarebbe scatenata la Guerra di Troia: «È stata una bellissima Elena durante la Notte del classico ricorda la docente nonostante fosse agitatissima! Pensavo che avrei avuto molto più tempo per conoscerla meglio e vederla crescere». Anche il presidente del comitato genitori del liceo Francesco Tartini è provato: «Di certo la scuola è una grande comunità afferma e una disgrazia del genere tocca tutti da vicino, come fosse un lutto in famiglia».

GLI AMICI

Intanto, i suoi coetanei hanno affidato ai social network il ricordo di Vittoria: «Non ci sono parole per descrivere come mi sento in questo momento scrive un'amica postando una sua foto assieme alla giovane scomparsa per sempre sentirò un vuoto dentro di me che solo lei può colmare. Mi mancherai per sempre Vitto». Come quelle perdite che segnano in modo indelebile a qualsiasi età e nell'adolescenza restano per sempre come un'ombra nera in un periodo che dovrebbe essere sinonimo di gioia e leggerezza.

L.Bon

