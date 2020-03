I COMMERCIANTI

TREVISO Per prenotare una messa in piega bisognava chiamare con giorni d'anticipo. Ma oggi serrande abbassate anche da So Chic in Borgo Cavour, il parrucchiere cinese più glam della città. Le clienti italiane disertano: dopo giorni di inattività i titolari hanno preferito chiudere e attendere l'evolversi della situazione. Ma So chic è un esempio tra i tanti possibili. Se per i commercianti italiani è un momenti di grande difficoltà, per quelli cinesi è il tracollo.

I CARTELLI

«Gentile cliente, con molto dispiacere in ottemperanza a quanto indicato dalle disposizioni governative al fine di tutelare la salute generale e contenere in maniera efficace il rischio da contagio comunichiamo la sospensione dell'attività fino a data da destinarsi». Questo il cartello che si legge sulla vetrina di Chechabubble tea in galleria Rialto, del negozio di Abbigliamento di fronte. Chiuso non solo So Chic in borgo Cavour ma anche l'altro punto vendita di Treviso in via Pescatori. Chiuso il Wok all' Eden, uno dei take away più gettonati della città. E chiuso il bar dei cinesi Allo Stadio, amatissimo dai trevigiani per le sigarette e le birre a notte fonda.

Se fino a qualche giorno fa, quando il virus non sembrava rappresentare una minaccia per l'Italia, quasi nessuno aveva modificato le proprio abitudini a Treviso, oggi centinaia di clienti amanti della cucina e dei trattamenti estetici orientali sono praticamente scomparsi. E per i gestori il contraccolpo è forte, tanto da costringerli, in molti casi, ad abbassare le saracinesche. «Purtroppo il nostro segmento di ristoranti, quelli che propongono cucina fusion orientale, ha iniziato a perdere clienti da gennaio - spiega Monica, titolare del ristorante fusion Nobi in strada Ovest -. Ma dallo scorso week-end c'è stato il crollo. Si è diffusa una vera e propria psicosi. È inutile farsi male. Tuteliamo i nostri clienti e cerchiamo di limitare i danni».

IL TREND

Il trend è irrimediabilmente negativo. Nell'ultimo mese i ristoranti cinesi di Treviso denunciano perdite di fatturato del 50%. «Siamo tutti in sofferenza- ribadisce Monica- è vero che la gente ha assaltato i supermercati ma evita di uscire a cena. Ora che i numeri del contagio aumentano, non ha senso lavorare. Stiamo per arrivare al picco massimo». Monica spiega anche che la comunità cinese, con grande senso di responsabilità, si sia messa in auto quarantena. «Chi è andato per il Capodanno l'ha fatto. E questo sarebbe bene sottolinearlo». (el.fi)

