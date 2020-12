I COMMERCIANTI

TREVISO C'è disorientamento e preoccupazione per la nuova ordinanza regionale. «Comprendiamo perfettamente le ragioni, ma saremo i primi a pagare caramente queste decisioni» spiegano Ascom e l'associazione Treviso Imprese Unite. La nuova ordinanza regionale produrrà nuove contrazioni al commercio. E il mondo economico, nel rispondere obbedisco, mette sul tavolo il futuro scenario di crisi e licenziamenti. «Il nostro senso di responsabilità ci impone di fidarci delle decisioni di chi ci governa in ragione di un interesse superiore qual è la pubblica salute - premette Federico Capraro, presidente Ascom - non possiamo pensare però che ad ogni difficoltà l'unica soluzione che si trova è la chiusura degli esercizi, dei negozi e dei locali. Crediamo che invece questa situazione vada gestita proprio perchè ha una durata molto più lunga del previsto e non passerà certamente domani».

LO SFOGO

Di solito allineato e concorde, Capraro dà oggi voce ai molti esercenti preoccupati e disorientati. «Abbiamo sempre cercato di garantire sicurezza come ci è stato chiesto, però sono le autorità a dover garantire il rispetto del regole negli spazi pubblici. Bene le decisioni che intervengono per regolamentare i flussi, tuttavia il peso di queste misure ricade soprattutto sulle attività economiche». Il Presidente Ascom non nasconde che la prossima settimana e in generale le vacanze potevano essere un momento fondamentale per risollevare i fatturati. «Una ulteriore chiusura delle attività è l'ennesima mazzata e questa volta probabilmente lascerà un segno importante sui numeri, sui fallimenti e i licenziamenti che ci saranno».

LE IMPRESE

Meno conciliante il pensiero di Treviso Imprese Unite che chiede al Presidente Zaia di ritirare l'ordinanza. «Nonostante la nuova ordinanza non sia un attacco diretto alle nostre aziende, che non subiranno una contrazione di orario, è l'ennesimo attacco all'indotto che permette a queste di sopravvivere in un momento estremamente complicato». L'associazione che riunisce trasversalmente commercianti da tutta la Regione vuole accendere i riflettori su categorie di nicchia, che sino ad ora non hanno avuto alcun diritto ai ristori e punta il dito contro gli squilibri del divieto a fasce orarie. «Un'ultima considerazione va fatta sulle fasce orarie scandite dalle ultime due ordinanze e sulla percezione che ne deriva per i nostri clienti: porre obblighi diversi a seconda dell'orario sta creando un'ulteriore incertezza nel consumatore portandolo sempre più spesso alla decisione di non uscire per non incappare in sanzioni. Per tutti questi motivi chiediamo che questa ordinanza prossima alla firma venga ritirata». Anche Andrea Penzo Aiello, presidente dell'associazione, prefigura scenari molto complicati. «Potrebbe essere il colpo di grazia per moltissime delle nostre aziende, da quelle della ristorazione ai commercianti, dai servizi alla persona agli artigiani, ma anche a tutte quelle aziende che si occupano della produzione, lo stoccaggio la vendita all'ingrosso dei prodotti che consentono a bar e ristoranti di riempire le celle e gli scaffali e che con le restrizioni degli ultimi mesi hanno visto un calo anche superiore al 90% senza aver mai diritto ad alcun aiuto statale o regionale».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA