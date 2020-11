I COMMENTI

TREVISO Un sabato che sembra un sabato italiano. O almeno ci prova. Non solo i mercati con tutte le merceologie, da oggi riaprono anche le medie e grandi strutture di vendita. E Ascom ringrazia Zaia. «E' un'ordinanza che dà una boccata d'ossigeno importante alle nostre attività. Il sabato rappresenta per molti il 50% del fatturato settimanale. Guardiamo al Natale con maggiore fiducia» conferma l'associazione. La possibilità di tenere aperto il sabato è salutata con grandissimo entusiasmo dalle medie strutture in città e in provincia. «Apriremo le nostre strutture in ottemperanza alla nuova ordinanza» fanno sapere, con sollievo Sisley e Benetton in città. Ferracin abbigliamento saluta la nuova disposizione come un regalo. «Anche se all'ultimo posso dire che questa notizia cambierà le sorti del mese di novembre e di dicembre per noi- assicura il titolare Bruno Ferracin- siamo davvero lieti che la regione Veneto ripari ad una macroscopica svista del Governo. I veri rischi infatti si corrono nella grande distribuzione, tutti ammassati con file e assembramenti. Nei nostri punti vendita ci piacerebbe dire che abbiamo la calca, ma non è così. Ci troviamo quindi a dover chiudere nell'unico giorno in cui le famiglie possono ponderare gli acquisti importanti nel vestiario».

Tutti i negozi di medie dimensioni di casalinghi, calzature, abbigliamento potranno dunque lavorare il sabato. «Una differenza non irrilevante- riprende Ferracin- ricordiamo che l'incasso del sabato spesso corrisponde al 50% dell'incasso settimanale. Ringraziamo dunque Zaia e ci impegniamo a comportarci come abbiamo sempre fatto, con correttezza, professionalità e consapevolezza». Sulla domenica, invece, nessun dubbio. «Andiamo ripetendo da anni che le domeniche vanno dedicate alla famiglia e non allo shopping- riprende Ferracin- la capacità di spesa, quella è, inutile farsi una concorrenza sleale costringendo tutti a turni inumani. La domenica serve in alcuni momenti, come regola è assolutamente sbagliata e un danno sociale rilevante».

Anche Coin potrà riaprire i battenti sfruttando i sabati da qui a Natale (salvo nuove ordinanze). «La nuova ordinanza della Regione Veneto va finalmente nella giusta direzione-rileva l'amministratore delegato di Coin Spa Roland Armbruster- La riapertura al pubblico il sabato delle realtà commerciali di medie e grandi dimensioni riconosce il comportamento responsabile delle attività che, come Coin, in questi mesi hanno sempre operato nel pieno rispetto delle norme e delle restrizioni previste, con l'obiettivo di tutelare al massimo lavoratori e clienti». La sicurezza è sempre stata tra le priorità del punto vendita di piazza del Popolo. «Nel department store Coin di Corso del Popolo disponiamo di ampie metrature che ci permettono di assicurare il corretto distanziamento tra le persone. All'ingresso è segnalato il numero massimo di persone che possono accedere alla struttura in coerenza con le disposizioni di legge e sono già presenti contapersone per monitorare gli accessi. Anche per le aree delle casse, che potrebbero risultare quelle più soggette a possibili assembramenti, sono state implementate procedure specifiche che consentono di assicurare il rispetto dei regolamenti. L'estensione dell'orario di apertura dei negozi permetterà di diradare ulteriormente le presenze in negozio e verrà incontro alle esigenze d'acquisto dei cittadini in vista delle prossime festività».

Un sabato di quasi normalità dunque, con ingressi contingentati nei mercati all'aperto ma la possibilità di acquistare anche abbigliamento e generi per la casa. E, negli store, si iniziare a pensare al Natale. Prove di normalità in attesa del dpcm del 3 dicembre, che determinerà i comportamenti e le limitazioni per tutto l'arco delle feste.

