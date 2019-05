CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTITREVISO Troppi bar, tutti troppo uguali e in alcuni casi chi li gestisce improvvisa. La città ha in effetti bisogno di altro. Con qualche distinguo, senza forzare troppo i toni e con qualche detto, non detto i baristi della città ammettono che il vice sindaco Andrea De Checchi tutti i torti non li ha. Anzi: quando sostiene che a Treviso ci sono troppi esercizi pubblici ha ragione. «Le nuove regole - spiegano Antonio Polo e Tamara Tomasella del perlage di Via Cadorna - hanno favorito il boom delle aperture. E' bastato togliere le...