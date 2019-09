CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTITARZO «Benissimo tutelare la zona, ognuno deve fare la sua parte, i vari organi pubblici, ma anche i privati. Ci sono delle regole, è giusto che gli enti le facciano rispettare. La salute pubblica, la salvaguardia del paesaggio, vengono prima di ogni altra cosa». Così Vincenzo Sacchet commenta le parole del nuovo comandante dei carabinieri di Conegliano mentre a Tarzo non si è ancora spenta l'eco degli ultimi abusi nell'area d'eccellenza dell'Unesco.I PROBLEMIMovimenti di terra non autorizzati, come pure il taglio di decine di...