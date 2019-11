I clienti si mobilitano: «I doni di Natale li compriamo qui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIVILLORBA Per tutti è il luogo della fiducia alimentare, il km zero amatissimo. Con una storia di bontà e di determinazione che fidelizza ancor prima dell'acquisto. Per questo l'eco social suscitata dall'incendio all'azienda agricola Nonno Andrea è stata davvero vasta. Sulla pagina dell'azienda villorbese gli aggiornamenti in tempo reale sui danni causati dall'incendio. E i moltissimi commenti danno la piean misura della rete di affetto e stima intorno al lavoro dell'azienda agricola biodiversa di Villorba. «Questa notte la...