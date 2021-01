LA SITUAZIONE

TREVISO «I cinema non sono come un ristorante che può riaprire da un giorno all'altro: noi abbiamo bisogno di una lunga preparazione prima di portare in tavola le nostre proposte». Paolo Bassani, del Cinergia di Conegliano, non vede ancora la classica luce alla fine del tunnel. La riapertura delle sale, per ora, sembra soltanto un'ipotesi legata a troppe variabili: il virus, i contagi, i colori delle regioni. Ma soprattutto il prodotto, che per i cinema significa film d'appeal in grado di attirare il pubblico. Arrivando da un lungo periodo di inattività in cui le grandi case di produzione e di distribuzione hanno bloccato le uscite di blockbuster (come il nuovo Bond fermo da più di un anno) o le hanno diffuse sulle piattaforme (come l'animazione natalizia Disney Soul), per i multisala è difficile riaprire dall'oggi al domani.

SLITTAMENTI E PAURE

Tutti i film previsti per marzo e aprile sono slittati all'autunno. «Quindi senza prodotto non si può riaprire -fanno eco da The Space di Silea - Anche noi vogliamo tornare sul mercato il prima possibile, ma a condizioni ragionevoli. Aprire da un giorno all'altro non ha senso in questo settore». Concorda Nicoletta Amadio che con la sorella Silvia gestisce il Corso di Treviso: «Per ora navighiamo a vista. È vero, i cinema non sono come i ristoranti. Che film proiettiamo quando riapriamo? Sono film di prima o di seconda visione? Bisogna sapere se i distributori ci portano qualcosa. Non so se le case cinematografiche abbiamo in mente uscite in primavera o preferiscano spostare all'autunno. In più, cosa da non sottovalutare - aggiunge Amadio - bisogna riabituare la gente a tornare in sala, a restare in un ambiente chiuso. Per questo, nel frattempo, noi ripeteremo l'esperienza estiva del Drive in, del cinema all'aperto, che l'anno scorso è andata benissimo. Magari ci trasferiamo all'aperto anche prima dell'estate. La gente era contenta, c'erano ragazzi che arrivavano anche da Mestre in bicicletta». Nonostante i ristori che la maggior parte degli esercenti ha percepito, il settore resta comunque in affanno: «Ci sono dipendenti in cassa integrazione, a molto meno dell'80% previsto, che non percepiscono nulla dallo scorso novembre - assicura Sergio Fantoni, del multisala Edera - e queste crisi di governo di certo non aiutano. Come non aiuta la burocrazia che affligge ogni comparto dello stato. Ci sono ingorghi burocratici, una selva di regole da rispettare. Il covid ha messo in luce le pecche del sistema».

LA LUCE

A The Space, tuttavia, si pensa positivo: «La gente ha voglia di uscire e la condivisione di un film in sala è una cosa impagabile. Non è che, siccome puoi contare sul cibo a domicilio, non hai più voglia di andare al ristorante. Ci saranno forse meno film, ma saranno più forti, e dureranno più a lungo». In attesa di nuove direttive, qualcuno è già pronto a ripartire. «Noi il prodotto l'abbiamo - assicura Fantoni - Abbiamo molti film pronti per la tipologia di programmazione dell'Edera. E abbiamo tanto pubblico che sta aspettando, che ci sostiene con affetto». I numeri lo confermano: se per la maggior parte degli esercenti l'estate è un periodo di bassa stagione, «la nostra rassegna estiva funziona bene - chiude Fantoni - e colloca agosto al terzo posto, dopo dicembre e gennaio, per il numero di spettatori. Abbiamo seminato bene. Ci sono voluti decenni di lavoro ma alla fine arrivano i risultati».

