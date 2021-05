Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CASITREVISO C'è chi si è dimenticato di dichiarare l'auto. Oppure ha dichiarato un modello meno pregiato di quello parcheggiato in garage. Ma c'è anche chi ha omesso di essere proprietario di un immobile, e qui si va da chi afferma di non essere proprietario della casa in cui vive a chi si dimentica di dichiarare la seconda casa; e poi c'è pure chi semplicemente garantisce di essere senza reddito quando invece una rendita comunque ce...