I CANTIERI

TREVISO Il 2020 è ufficialmente l'anno della rotatoria in viale della Repubblica, all'incrocio con via delle Corti, all'altezza del ristorante pizzeria da Pino. Quella al centro di una violentissima discussione perché prevede anche la realizzazione di uno spazio commerciale destinato ad ospitare l'ennesimo supermercato previsto in zona. Il progetto è entrato nella programmazione del Triennale Opere Pubbliche 2020-2022 portandosi appresso una spesa di poco superiore ai 2 milioni di euro, già accantonati nel 2019. Nel 2020 è prevista la progettazione per una spesa di 300mila euro e nel 2021 l'inizio dei lavori. È forse l'opera più importante di un elenco che scandisce il ritmo dei prossimi interventi pensati per la città. Le variazioni però ci sono e anche di una certa sostanza, grazie soprattutto all'avanzo di amministrazione.

LE STRADE

L'asfaltatura delle rete stradale cittadina resta uno dei principali impegni per il settore Lavori Pubblici coordinato dall'assessore Sandro Zampese. Tra maggio e giugno è già stata sistemata una prima quota di strade, tra il 2020 e il 2021 si punta a completare l'intero territorio comunale. Nel triennale la Giunta ha inserito altri 500mila euro, anche questi frutto di un avanzo generoso in gran parte utilizzato per fronteggiare l'emergenza Covid e il resto investito in cantieri. Invece 41.239 euro, arrivati dalle multe staccate per infrazioni al codice della strada, saranno utilizzati per avviare il lavori della Ciclopolitana, la rete di piste ciclabili su cui Ca' Sugana punta molto per alleggerire il traffico cittadino.

IMMOBILI

Uno degli interventi più importanti previsto nei prossimi tre anni sarà la riqualificazione delle scuole medie Stefanini, lavoro da tre milioni di euro per un istituto storico della città. La spesa è stata così suddivisa: 200mila euro da utilizzare entro la fine dell'anno; 800mila entro il 2021 e i due milioni rimanenti nel 2022. Confermati i 700mila euro destinati al progetto di riforestazione urbana e i 300mila previsti per la manutenzione dei parchi cittadini e delle giostrine per i bambini. E poi l'ex Gil: i lavori di recupero, soprattutto per eliminare le infiltrazioni d'acqua dal tetto, sono più che urgenti. Anche in questo caso si parla di un lavoro da due milioni spalmato in tre anni: 100mila euro nel 2020; 900mila nel 2021 e un milione nel 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA