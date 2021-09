Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROBLEMATREVISO Sono bastate due settimane. Sufficienti perché un grosso furgone, impegnato in una svolta piuttosto stretta, si portasse via un angolo del barbacane appena restaurato dell'ex Quattrocentesco palazzo Secco. Il buco, uno sfregio in una parete affrescata a graffiti e appena recuperata, che è ancora lì. E chissà per quanto ci resterà. È l'effetto collaterale dell'eterno problema che affligge il centro storico: il traffico...